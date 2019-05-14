В Уфе на всероссийский полумарафон «Забег» выйдут 2 тысячи человек

Всего на площадке полумарафона будут работать 60 судей, 15 человек из оргкомитета, 200 волонтеров, 5 бригад «скорой помощи». Для того, чтобы участвовать в «Забеге», нужна не только регистрация, но и медсправка от врача. По ходу движения полумарафона будут расставлены биотуалеты, контейнеры для сбора мусора.