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В Уфе на всероссийский полумарафон «Забег» выйдут 2 тысячи человек

14 мая 2019, 04:41
Фото: skyrace.club
Полумарафон состоится 19 мая, сообщил основатель школы правильного бега I Love Running Ufa Владислав Литвинчук.

На сегодняшней оперативке в мэрии Уфы основатель школы правильного бега I Love Running Ufa Владислав Литвинчук сообщил о полумарафоне, который состоится в столице республики.

— «Забег» — это особенное мероприятие, которое отличается от всем известного уфимского марафона тем, что старт происходит одновременно во всех городах участниках. Одновременно стартуют 17 городов и это порядка 200 тысяч человек, а со зрителями — 250, — отметил Литвинчук.

График перекрытия дорог
Фото: Скриншот трансляции

Благодаря этой необычной концепции, «Забег» входит в Книгу рекордов Гиннеса. В прошлом году марафон состоялся в Уфе впервые, и в нем приняли участие 1300 человек. В этом году организаторы ожидают участия около 2 тысяч человек.

Дистанции забега — 21, 10, 5, 2 км. На финише каждый участник получает медаль. Также бегуны получают стартовый пакет, футболку. На дистанции организованы пункты питания.

Всего на площадке полумарафона будут работать 60 судей, 15 человек из оргкомитета, 200 волонтеров, 5 бригад «скорой помощи». Для того, чтобы участвовать в «Забеге», нужна не только регистрация, но и медсправка от врача. По ходу движения полумарафона будут расставлены биотуалеты, контейнеры для сбора мусора.

Для обеспечения безопасности мероприятия будут привлечены 200 человек из контрольно-распорядительной службы, 20 экипажей ДПС. Для перекрытия дорог также будут установлены 600 фан-барьеров и 140 бетонных блоков возле межквартальных выездов. Всего в перекрытии улиц будут участвовать 70 единиц техники, предоставленные городом.

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