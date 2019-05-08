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10 мая в Уфу привезут символ Всероссийского театрального марафона

8 мая 2019, 05:31
Фото: culture.ru
Торжественная передача символа Года театра состоится на сцене татарского театра «Нур».

В рамках театрального марафона в Башкирии пройдут гастроли Пермского театра «У моста». Театр представит уфимскому зрителю спектакли по произведениям Мартина МакДона: 10 и 11 мая — «психологический коМикс «Безрукий из Спокэна», 12 мая — трагикомедию «Сиротливый Запад». Оба спектакля были номинантами премии «Золотая Маска» - в 2012 и 2008 гг. соответственно.

Далее театральный марафон продолжится в Ульяновске, где выступит Русский драматический театр Башкирии с мюзиклом «Голубая камея», лирической драмой «Луна и листопад» и спектаклем «Анна Франк».

Символ Года театра — статуэтка, изображающая древнегреческий амфитеатр, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Автор идеи — народный художник России Андрей Ковальчук.

Всероссийский театральный марафон — наиболее масштабное событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, завершится в конце года в Калининграде.

Марафон проходит в формате театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику. Также во всех федеральных округах пройдут форумы Союза театральных деятелей РФ «Российский театр — XXI век. Новый взгляд», на которых обсудят проблемы театрального дела в стране.

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