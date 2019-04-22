Добрая традиция: «Башнефть» стала лауреатом премии «Меценат года» в Уфе

18 апреля в большом зале администрации Уфы прошла торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов городской премии «Меценат года-2019», который проводится в башкирской столице седьмой раз.
- Испокон веков в нашей стране уважали людей, которые занимаются благотворительностью и меценатством. Ведь меценатство – это не только покровительство и помощь тем, кто в ней нуждается, но и порыв души, желание сделать что-то хорошее в городе, республике, стране, – подчеркнул председатель столичного горсовета Валерий Трофимов. - К спектру благотворительной деятельности можно отнести огромный пласт жизненно-важных направлений: благоустраиваются места отдыха наших горожан, реализуются социально-значимые программы, оказывается поддержка юных дарований, развивается детский массовый спорт. Список можно перечислять бесконечно.
Нетрудно заметить такую позитивную тенденцию: из года в год растет число благотворителей, получающих награды за добрые дела. Среди них нефтяную компанию «Башнефть» вполне можно назвать одним из ветеранов данного движения, она получает премию «Меценат года» не в первый раз.
В этом году высокую оценку оргкомитета конкурса получила помощь «Башнефти» в реконструкции спортивного центра «Уфимский Сокол», в котором теперь получили возможность тренироваться юные спортсмены из Уфы и ряда других городов.
- «Башнефть» традиционно поддерживает массовый спорт и ежегодно на основе Соглашения о сотрудничестве между республикой и «Роснефтью», вкладывает значительные средства в спортивные сооружения, создание спортивной инфраструктуры, чтобы стимулировать наших жителей к занятиям физкультурой, спортом для достижения новых высот. Компания совместно с правительством намерена и в дальнейшем продолжать такую работу, - сказал в ответном слове заместитель руководителя аппарата ПАО АНК «Башнефть» Вячеслав Кожевников.
Отметим, что в прежние годы на этом месте был обычный загородный летний лагерь, в котором отдыхали дети сотрудников компании «Башнефть». А в 2013 году нефтяная компания безвозмездно передала его в распоряжение столичного муниципалитета. Тогда власти города приняли очень дальновидное решение о создании на базе лагеря МАУ «Спортивный центр «Уфимский Сокол».
За это время, год от года, лагерь преображался и становился всё более приспособленным для спортивных тренировок. Ежегодно в нем проходят семь заездов по 12 дней с участием воспитанников муниципальных спортивных школ. За лето в лагере успевают побывать около 3200 ребят. Среди них – конькобежцы, лыжники, биатлонисты, баскетболисты, волейболисты, гандболисты, здесь также есть возможности для занятий боксом, всеми видами единоборств, легкой атлетикой, гимнастикой, стрельбой из лука.
На территории Центра расположено 12 жилых корпусов на 550 мест, столовая, клуб на 600 посадочных мест, умывальники, душевые, туалеты, открытый 25-метровый плавательный бассейн с современной системой фильтрации и подогревом воды, искусственный пруд, в котором дети смогут ловить рыбу.
Но главная гордость спортивного центра – грандиозный воркаут с резиновым покрытием, оборудованный тренажерами и другим спортивным инвентарем с расчетом на одновременные занятия разными видами спорта.
Журналистам представилась возможность побывать на территории лагеря и своими глазами оценить масштаб перемен, происшедших на этих 22,5 гектарах, которые находятся в Благовещенском районе, в 50 км от Уфы. Пока еще он пустует, в жилых корпусах и на территории проводятся подготовительные работы к приему юных спортсменов, первая смена должна приехать уже в начале июня. К этому времени, зазеленеет трава и деревья, это пространство здоровья и силы будет выглядеть еще эффектнее.
- Такого воркаута в республике точно нет, а также в ряде соседних регионов, не зря же к нам приезжают на сборы ребята не только из Башкирии, но и из Екатеринбурга, Саратова, - рассказала директор спортивного центра «Уфимский Сокол» Татьяна Захаренкова. – Заниматься здесь, неподалеку от своего дома, ребятам комфортнее и менее затратно, чем ездить в Сочи или Казань.
По ее словам, несколько лет назад ребята везли в спортивный центр «блины» от штанг, автомобильные шины и прочие приспособления, чтобы тренироваться. Но теперь в таких ухищрениях нет необходимости, потому что в центре «Уфимский Сокол» есть практически всё для спортивных занятий. Все, чего не доставало, помогли приобрести меценаты. Например, «Башнефть» приобрела татами для борцов и прочий необходимый спортивный инвентарь.
Татьяна Борисовна поделилась мечтой, которую, кстати, разделяют также юные спортсмены и их тренеры: чтобы спортивный центр стал круглогодичным. И судя по всему скоро это станет реальностью.
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