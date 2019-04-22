Добрая традиция: «Башнефть» стала лауреатом премии «Меценат года» в Уфе

За это время, год от года, лагерь преображался и становился всё более приспособленным для спортивных тренировок. Ежегодно в нем проходят семь заездов по 12 дней с участием воспитанников муниципальных спортивных школ. За лето в лагере успевают побывать около 3200 ребят. Среди них – конькобежцы, лыжники, биатлонисты, баскетболисты, волейболисты, гандболисты, здесь также есть возможности для занятий боксом, всеми видами единоборств, легкой атлетикой, гимнастикой, стрельбой из лука.