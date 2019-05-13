Стало известно, как поступили сигналы о массовом минировании в Башкирии

Сегодня, 13 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров пояснил обстоятельства массовых эвакуаций людей из общественных мест прошедших в Башкирии 8 мая.
Напомним, в Уфе людей вывели из Красинского рынка, ТЦ «Звездный» в Сипайлово, ТЦ «Аркада», ТСК «Перовский» и из ТРК «Галерея ART». Тогда сообщалось, что людей предположительно эвакуировали из-за сообщения о подозрительных бесхозных предметах.
Фарит Гумеров сегодня пояснил, что люди были эвакуированы с 17 объектов.
- Сообщения о заложенных взрывных устройствах были получены по электронной почте, - уточнил Фарит Гумеров.