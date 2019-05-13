Стало известно, как поступили сигналы о массовом минировании в Башкирии

Напомним, в Уфе людей вывели из Красинского рынка, ТЦ «Звездный» в Сипайлово, ТЦ «Аркада», ТСК «Перовский» и из ТРК «Галерея ART». Тогда сообщалось, что людей предположительно эвакуировали из-за сообщения о подозрительных бесхозных предметах.