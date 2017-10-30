В Башкирии сообщили имена лауреатов госпремии имени Шайхзады Бабича

Как сообщили в ведомстве, в этом году на соискание молодежных премий было представлено 15 работ: из них 10 – в области искусства, 4 – в области литературы, 1 – в области архитектуры. По итогам первого заседания комиссии к участию в конкурсе на соискание премий было допущено 10 заявок. Размер премий составляет 150 тысяч рублей. Вручают ее раз в два года.