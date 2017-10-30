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В Башкирии сообщили имена лауреатов госпремии имени Шайхзады Бабича

30 октября 2017, 18:15
В этом году на соискание молодежных премий было представлено 15 работ.

Министерство молодежной политики и спорта Башкирии опубликовало имена лауреатов Государственной республиканской молодежной премии имени Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и архитектуры за 2015-2016 годы. Они стали известны после итогового заседания комиссии, на котором председательствовал министр молодежной политики и спорта республики Андрей Иванюта.

Как сообщили в ведомстве, в этом году на соискание молодежных премий было представлено 15 работ: из них 10 – в области искусства, 4 – в области литературы, 1 – в области архитектуры. По итогам первого заседания комиссии к участию в конкурсе на соискание премий было допущено 10 заявок. Размер премий составляет 150 тысяч рублей. Вручают ее раз в два года.

В итоге лауреатами премий за 2015, 2016 годы стали:

- Алмас Шаммасов – за книгу «Өй түбәмдә күгәрсендәр» («Голуби на крыше дома моего»);

- творческий коллектив в составе: Ильсура Казакбаева, Урала Аминова, Рината Баймурзина, Артура Кабирова, Фаниса Рахметова – за создание спектакля «Навстречу мечте» и пропаганду башкирского театрального искусства;

- Алсу Хасбиуллина – за достижения в области хорового искусства.

Писатель Айгиз Баймухаметов написал в соцсетях по поводу награждения коллектива, это первый случай в республике, когда одно произведение было дважды отмечено госпремией.

- В 2015 году мне вручили за повесть «Не оставляй, мама!». А теперь награждают творческий коллектив за спектакль, созданный по мотивам моей повести, - уточнил Айгиз Баймухаметов.

Отметим, за 22 года лауреатами премии стали 47 индивидуальных авторов и 12 коллективов. В разные годы лауреатами премии становились оперная певица Зухра Байбурина, кинорежиссер Булат Юсупов, композитор Урал Идельбаев, кураист Роберт Юлдашев, писатель Игорь Савельев, певица Земфира Рамазанова.

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