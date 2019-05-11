В Москве открыли виртуальную «комнату» Земфиры в честь 20-летия ее альбома

Комнату удалось «открыть» благодаря сервису «Яндекс.Музыка» вместе с фан-клубом певицы. Они установили физическую инсталляцию во дворе офиса в Москве, на улице Льва Толстого. Каждый желающий смог сфотографироваться на фоне иллюстрации, ставшей обложкой первого альбома известной певицы.
Кроме того, все неравнодушные к творчеству Земфиры могут «прогуляться» по ее комнате в Сети. Пользователям предлагается прогуляться по ней, нажимая на предметы, отсылающие к творчеству исполнительницы. Например, при нажатии на ромашки они облетают, а в углу всплывают цитаты из песни.
Инсталляция будет открыта для всех желающих до 13 мая.
Напомним, релиз альбома вышел 10 мая, а 8 мая 1999 года в московском клубе «16 тонн» прошла его презентация.
В 1997 году Земфира работала на радиостанции «Европа Плюс Уфа» и, пользуясь местной студией звукозаписи, записала с помощью студийного компьютера демоверсии своих первых песен. В 1999 году кассету с несколькими треками Земфиры передали Илье Лагутенко во время фестиваля «Максидром».
— Триумфу не могли помешать ни сомнительные, отдающие рестораном аранжировки, ни убогий дизайн обложки альбома, — вспоминает музыкальный критик Андрей Бухарин. — Насчет последней — как и в случае с «Морской», это был самый настоящий самопал. В ближайшем солнцевском магазине товаров для дома был куплен рулон обоев в идиотский цветочек, поверх которых недрогнувшей рукой было выведено «Земфира», — и все, дизайн был готов.