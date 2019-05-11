В Москве открыли виртуальную «комнату» Земфиры в честь 20-летия ее альбома

Кроме того, все неравнодушные к творчеству Земфиры могут «прогуляться» по ее комнате в Сети. Пользователям предлагается прогуляться по ней, нажимая на предметы, отсылающие к творчеству исполнительницы. Например, при нажатии на ромашки они облетают, а в углу всплывают цитаты из песни.