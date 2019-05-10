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Администрация Уфы просит водителей сохранить разметку

10 мая 2019, 07:45
Фото: Администрация Уфы
В городской администрации башкирской столицы сообщили, что в настоящий момент идет активное нанесение разметки на основных дорогах Уфы. В связи с этим водителей просят с «пониманием отнестись к труду дорожников» и объезжать нанесенную краску.

В мэрии города привели в пример, что в ночь с 7 на 8 мая сотрудники управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений наносили дорожную разметку с применением термопластика на пересечении проспекта Октября и улицы Чудинова.

– Городские службы просят пешеходов и автомобилистов с пониманием отнестись к труду дорожников – объезжать и обходить свеженанесенную разметку. Это позволит сохранить четкость линий и обеспечить нормативный срок службы, – приводится в сообщении мэрии.

Замначальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства города Гафур Клызбаев уточнил, что в первую очередь работы идут на улицах с основным пассажиропотоком. Он также сообщил, что дорожные бригады уже закончили нанесение разметки по проспекту Октября, улицам Тоннельная, Комарова, на мосту через реку Белая в створе улицы имени Галле.

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