Администрация Уфы просит водителей сохранить разметку

Замначальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства города Гафур Клызбаев уточнил, что в первую очередь работы идут на улицах с основным пассажиропотоком. Он также сообщил, что дорожные бригады уже закончили нанесение разметки по проспекту Октября, улицам Тоннельная, Комарова, на мосту через реку Белая в створе улицы имени Галле.