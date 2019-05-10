Администрация Уфы просит водителей сохранить разметку

В мэрии города привели в пример, что в ночь с 7 на 8 мая сотрудники управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений наносили дорожную разметку с применением термопластика на пересечении проспекта Октября и улицы Чудинова.
– Городские службы просят пешеходов и автомобилистов с пониманием отнестись к труду дорожников – объезжать и обходить свеженанесенную разметку. Это позволит сохранить четкость линий и обеспечить нормативный срок службы, – приводится в сообщении мэрии.
Замначальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства города Гафур Клызбаев уточнил, что в первую очередь работы идут на улицах с основным пассажиропотоком. Он также сообщил, что дорожные бригады уже закончили нанесение разметки по проспекту Октября, улицам Тоннельная, Комарова, на мосту через реку Белая в створе улицы имени Галле.