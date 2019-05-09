Власти скорректировали график ремонта дороги Уфа-Аэропорт

Администрация Уфы сообщила о коррекциии графика ремонтных работ на дороге Уфа-Аэропорт с учетом мнения жителей города.
Новый график составлен с учетом особенностей движения. Дорожные работы вновь стартуют 10 мая. А воскресенье их приостановят, чтобы жители города могли возвращаться в столицу после праздничных выходных. Ремонтники будут вести свлю работу в две смены: с 22:00 до 05:00 и с 10:00. По пятницам – до 15:00 часов.
Специально созданные комиссии будут следить за соблюдением графика. Обо всех изменениях администрация города пообещала сообщить дополнительно.
Также говорится, что будет установлено ограничение для большегрузов. Их водителям предложат воспользоваться альтернативными въездами в город.
Власти планируют завершить основные работы до 20 июня, после чего на дорогу будет нанесена разметка. Согласно контракты, полностью работы завершатся 5 июля, но мэрия обещает это сделать раньше.