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Власти скорректировали график ремонта дороги Уфа-Аэропорт

9 мая 2019, 06:00
Дорожные службы возобновят работы 10 мая.

Администрация Уфы сообщила о коррекциии графика ремонтных работ на дороге Уфа-Аэропорт с учетом мнения жителей города.

Новый график составлен с учетом особенностей движения. Дорожные работы вновь стартуют 10 мая. А воскресенье их приостановят, чтобы жители города могли возвращаться в столицу после праздничных выходных. Ремонтники будут вести свлю работу в две смены: с 22:00 до 05:00 и с 10:00. По пятницам – до 15:00 часов.

Специально созданные комиссии будут следить за соблюдением графика. Обо всех изменениях администрация города пообещала сообщить дополнительно.

Также говорится, что будет установлено ограничение для большегрузов. Их водителям предложат воспользоваться альтернативными въездами в город.

Власти планируют завершить основные работы до 20 июня, после чего на дорогу будет нанесена разметка. Согласно контракты, полностью работы завершатся 5 июля, но мэрия обещает это сделать раньше.

  • Мы постараемся минимизировать неудобства, с которыми горожане могут столкнуться во время ремонта, - отметили в мэрии.
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