Власти скорректировали график ремонта дороги Уфа-Аэропорт

Новый график составлен с учетом особенностей движения. Дорожные работы вновь стартуют 10 мая. А воскресенье их приостановят, чтобы жители города могли возвращаться в столицу после праздничных выходных. Ремонтники будут вести свлю работу в две смены: с 22:00 до 05:00 и с 10:00. По пятницам – до 15:00 часов.