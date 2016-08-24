Жители поселка Максимовка под Уфой возмущены остановкой дорожных работ

- С того самого момента, как у подрядчика украли трактор, все заглохло окончательно, - рассказал «Медиакорсети» житель Максимовки Вячеслав Козлов. – Мы обращались в администрацию через портал «Открытая республика» - приходят отписки, а теперь еще на сайте администрации города появилось сообщение о переносе сроков строительства на октябрь, хотя изначально писали, что работы будут завершены в начале августа. А нам в ответе еще написали, что решается вопрос с финансированием.