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Жители поселка Максимовка под Уфой возмущены остановкой дорожных работ

24 августа 2016, 13:06
По их словам, рабочие не делают абсолютно ничего.

Жители поселка Максимовка Калининского района Уфы возмущены приостановкой ремонта дороги на улице Сосновской. Медиакорсеть сообщала об этом факте еще в середине июля, но в районной администрации тогда заявили, что это временно и связано с расширением улицы. Однако местные жители утверждают, что с тех пор работы так и не были возобновлены.

- С того самого момента, как у подрядчика украли трактор, все заглохло окончательно, - рассказал «Медиакорсети» житель Максимовки Вячеслав Козлов. – Мы обращались в администрацию через портал «Открытая республика» - приходят отписки, а теперь еще на сайте администрации города появилось сообщение о переносе сроков строительства на октябрь, хотя изначально писали, что работы будут завершены в начале августа. А нам в ответе еще написали, что решается вопрос с финансированием.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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