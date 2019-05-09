В Уфе состоялось шествие “Бессмертного полка”. Акция проходит в столице Башкортостана в 6-й раз. На этот раз она посвящена 74-й годовщине Победы над фашистами в 1941-1945 годах.
В прошлом году акция объединила около 80 тысяч человек, в этом году их число возросло до 100 тысяч.
Шествие стартовало в 10:00 часов на улице Шафиева. До него состоялась общереспубликанская “Минута молчания”. После этого участники акции последовали в сторону проспекта Октября.
В самом начале шествия красовалась Знамя Победы, за ней – Знамя “Бессмертного полка России”, Знамя уфимского “Бессмертного полка”, Плащаницу Знамени Победы.
170 детей и подростков из творческих коллективов в белых одеждах выстроились в композиции “Журавлиный клин”.
В первой шеренге можно было увидеть врио главы Радия Хабирова, мэра Уфы Ульфата Мустафина и военного комиссара республики Игоря Харченко.