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В Уфе состоялось шествие “Бессмертного полка”

9 мая 2019, 08:56
Фото: Mkset.ru
В нем приняли участие около 100 тысяч человек.

В Уфе состоялось шествие “Бессмертного полка”. Акция проходит в столице Башкортостана в 6-й раз. На этот раз она посвящена 74-й годовщине Победы над фашистами в 1941-1945 годах.

В прошлом году акция объединила около 80 тысяч человек, в этом году их число возросло до 100 тысяч.

Шествие стартовало в 10:00 часов на улице Шафиева. До него состоялась общереспубликанская “Минута молчания”. После этого участники акции последовали в сторону проспекта Октября.

В самом начале шествия красовалась Знамя Победы, за ней – Знамя “Бессмертного полка России”, Знамя уфимского “Бессмертного полка”, Плащаницу Знамени Победы.

170 детей и подростков из творческих коллективов в белых одеждах выстроились в композиции “Журавлиный клин”.

В первой шеренге можно было увидеть врио главы Радия Хабирова, мэра Уфы Ульфата Мустафина и военного комиссара республики Игоря Харченко.

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