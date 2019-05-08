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В Башкирии неизвестные намерены организовать шествие «сталинского полка»

8 мая 2019, 11:18
Фото: moypolk.ru
Участников шествия призывают собраться в определенном месте и отправиться в шествие с портретами Сталина и своих воевавших родственников.

Сегодня, 8 мая, в группе «Мы из Октябрьского» в соцсети ВКонтакте появилось обращение к горожанам с приглашением принять участие в шествии так называемого «сталинского полка».

- Приносите портреты отцов, дедов, прадедов. Портрет Иосифа Виссарионовича Сталина вы можете сделать сами. Скачать в интернете картинку, далее распечатать в копи-центре, - говорится в обращении. - Шествие будет по зову сердца и в знак солидарности всех неравнодушных к проблемам страны граждан. Могут прийти старики из КПРФ, но это не политическая акция.

Фото: ВКонтакте

Примечательно, что обращение опубликовано без подписи. И оно вызвало бурную дискуссию в соцсетях, многие высказали возмущение подобных предложением, посоветовав вдобавок организовать шествия гитлеровского или бендеровского полков.

Как удалось выяснить корреспонденту Медиакорсети, к ставшему доброй традицией шествию «Бессмертного полка» данная акция никакого отношения не имеет. Участники «Бессмертного полка» собираются в совершенно другом месте.

В администрации города Октябрьского о намечаемом шествии «сталинского полка» узнали только от нашего журналиста. Никакого уведомления о проведении подобной акции в муниципалитет не поступало.

- Я впервые слышу об этом. Сейчас выясним, кто и что там готовит. Мы официально ничего, кроме шествия «Бессмертного полка» проводить не планировали, - сообщил корреспонденту Медиакорсети глава города Октябрьский Алексей Шмелев.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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