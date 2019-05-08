В Башкирии неизвестные намерены организовать шествие «сталинского полка»

- Приносите портреты отцов, дедов, прадедов. Портрет Иосифа Виссарионовича Сталина вы можете сделать сами. Скачать в интернете картинку, далее распечатать в копи-центре, - говорится в обращении. - Шествие будет по зову сердца и в знак солидарности всех неравнодушных к проблемам страны граждан. Могут прийти старики из КПРФ, но это не политическая акция.