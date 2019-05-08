В Уфе в колодце найдено разложившееся тело мужчины

Напомним, ранее, 27 апреля садах под Уфой были найдены тела 40-летней женщины, двух ее детей (2 и 6 лет), а также тело 22-летней женщины и годовалого младенца. Виновник массового убийства покончил с собой сразу после визита правоохранительных органов. Это был 46-летний отчим семьи, сожитель 40-летней женщины.