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В Уфе в колодце найдено разложившееся тело мужчины

8 мая 2019, 11:13
Фото: Mkset.ru
Личность мужчины предстоит установить специалистам.

Вчера, 7 мая, в колодце на территории садового участка в Калининском районе были найдены скелетированные останки мужчины, сообщает «Башинформ».

Сообщение о находке поступило в полицию.

Сначала из колодца достали разложившееся туловище, а остальные части тела – голову и конечности – ищут под водой.

После полного извлечения тела специалисты приступят к установлению личности погибшего. По результатам судмедэкспертизы станет известна причина гибели мужчины.

Напомним, ранее, 27 апреля садах под Уфой были найдены тела 40-летней женщины, двух ее детей (2 и 6 лет), а также тело 22-летней женщины и годовалого младенца. Виновник массового убийства покончил с собой сразу после визита правоохранительных органов. Это был 46-летний отчим семьи, сожитель 40-летней женщины.

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