В Башкирии пенсионерку убили молотком и скалкой из-за двух тысяч рублей

Подвыпившая женщина взяла молоток и стала бить им пенсионерку по затылку. Мужчина тоже не отставал, он использовал для ударов по голове скалку. Видно, нервы у него были не такие крепкие, потому что он сразу после избиения ушел, а его сожительница осталась.