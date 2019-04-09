В Башкирии пенсионерку убили молотком и скалкой из-за двух тысяч рублей

Белебеевским межрайонным следственным отделом следкома Башкирии завершено расследование страшного убийства, совершенного 51-летней женщиной и 42-летним мужчиной 16 апреля прошлого года.
По данным следствия, они были сожителями. В состоянии опьянения они пришли к 83-летней односельчанке, зная, что она в этот день получает пенсию. Им понадобились деньги, видимо, для продолжения банкета.
Старушка им отказала, потому что они еще не вернули ей деньги, которые занимали ранее. Тут-то и случилось ужасное преступление.
Подвыпившая женщина взяла молоток и стала бить им пенсионерку по затылку. Мужчина тоже не отставал, он использовал для ударов по голове скалку. Видно, нервы у него были не такие крепкие, потому что он сразу после избиения ушел, а его сожительница осталась.
Она нашла в доме две тысячи рублей и только после этого ушла восвояси. Труп пенсионерки обнаружиал соседка, она и вызвала полицию.
- Благодаря неотложным следственно-оперативным мероприятиям, проведенным следователями СКР и сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Белебеевскому району, были установлены лица, которые часто заходили к пенсионерке, в том числе, чтобы одолжить денег, в ходе их дальнейшей проверки удалось установить причастность обвиняемых к совершенному преступлению, - сообщили в следкоме Башкирии.
Мужчина сознался в содеянном, а женщина - нет. Теперь уголовное дело направлено в суд. Их обвиняют в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и в убийстве лица,заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц, сопряженном с разбоем.