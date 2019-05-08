Уфимцы смогут поздравить ветеранов с Днём Победы лично

Чтобы узнать о вакансии волонтера в своей области, достаточно перейти на специальный баннер в приложении. А для участия в акции — нажать «позвонить» или «показать номер» в объявлении и связаться с координатором Фонда. Акция началась 7 мая и продлится до конца месяца.