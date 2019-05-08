Уфимцы смогут поздравить ветеранов с Днём Победы лично

В Благотворительном фонде помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» запустили проект по поиску волонтеров для поддержки ветеранов и свидетелей Великой Отечественной войны.
В рамках акции «Спасибо за Победу скажем делом!» на на сайте разместили специальную подборку волонтерских вакансий для поездок в дома престарелых по всей стране.
В рамках акции фонд собирает людей, которые отправятся проведать одиноких пожилых в памятный день.
Чтобы узнать о вакансии волонтера в своей области, достаточно перейти на специальный баннер в приложении. А для участия в акции — нажать «позвонить» или «показать номер» в объявлении и связаться с координатором Фонда. Акция началась 7 мая и продлится до конца месяца.