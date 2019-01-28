Эксперт рассказал о росте пособий ветеранам, инвалидам и семьям с детьми

На соответствующем распоряжении уже стоит подпись главы Кабинета Министров РФ Дмитрия Медведева. Об этом пишет RNS.
Индексация выплат осуществляется в рамках закона о бюджете и прочих законов, принятых в конце 2018 года. В пятницу власти проиндексируют все социальные выплаты, которые по законодательству нужно индексировать каждый год. Речь в первую очередь идет о ежемесячных выплатах льготным категориям граждан — ветеранам, инвалидам и прочим лицам, сказал Рязанский.
Чиновник добавил, что ежемесячные выплаты вырастут на 4,3% - на уровень инфляции минувшего года. При этом индексация страховых пенсий с первого января наступившего года составила 7,05%. Социальные пенсии проиндексируют в апреле. Еще планируется провести индексацию социальных пособий, а также различных выплат по уходу за ребенком и минимального размера оплаты труда. Все выплаты будут увеличены в срок и по закону.
Индексация страховых пенсий превысила уровень инфляции. Средства на дополнительные источники расходов власти обещают найти, отметил собеседник издания.
Справка: Индексация представляет собой осовремененную выплату, компенсирующую инфляцию прошлого года.