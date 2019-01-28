Эксперт рассказал о росте пособий ветеранам, инвалидам и семьям с детьми

Чиновник добавил, что ежемесячные выплаты вырастут на 4,3% - на уровень инфляции минувшего года. При этом индексация страховых пенсий с первого января наступившего года составила 7,05%. Социальные пенсии проиндексируют в апреле. Еще планируется провести индексацию социальных пособий, а также различных выплат по уходу за ребенком и минимального размера оплаты труда. Все выплаты будут увеличены в срок и по закону.