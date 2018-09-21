Дань скорби: В Башкирии уходу за могилами солдат мешают бюрократические преграды

- Наши ребята вместе с краеведами искали информацию о воинских захоронениях в архивах. И обнаружили записи о том, что умершие в госпиталях солдаты должны были в то время быть погребены на Сергиевском кладбище в районе Старой Уфы. Про захоронения в других местах в архивах ничего не сказано. Известно, что в годы войны Уфа приняла 250 тысяч раненых, здесь было более 60 госпиталей, два из них находились в городе Черниковске, в непосредственной близости к Курочкиной горе. И вряд ли погибших солдат оттуда в военное время везли хоронить на другой конец города. Наверняка они и погребены на Курочкиной горе, - рассказал Медиакорсети глава регионального исполкома ОНФ в Башкирии Виталий Брыкин.