В Башкирии в ДТП пострадало пять человек и один скончался

В Белебеевском районе на 30 километре автодороги Акеново-Аксаково-Белебей около 17:00 столкнулись «Chevrolet Lacetti» и «ВАЗ-2105», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.