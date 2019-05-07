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В Башкирии в ДТП пострадало пять человек и один скончался

7 мая 2019, 05:09
Фото: http://gibdd102.ru
В Белебеевском районе на 30 километре автодороги Акеново-Аксаково-Белебей около 17:00 столкнулись «Chevrolet Lacetti» и «ВАЗ-2105», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

За рулем иномарки был 33-летний пермяк, а отечественной легковушкой управлял 69-летний житель Октябрьского.

В ДТП погибла 67-летняя пассажирка «ВАЗ-2105» - жена водителя. Сам водитель с тяжелыми травмами сейчас находится в реанимации.

Фото: http://gibdd102.ru

Водитель «Chevrolet Lacetti», его супруга, четырнадцатилетний сын и четырехлетняя дочь получили травмы и были госпитализированы. Наибольшие травмы получила маленькая дочка.

Фото: http://gibdd102.ru

По предварительным данным, водитель «Chevrolet Lacetti» обгонял КамАЗ с полуприцепом. Начато расследование.

Фото: http://gibdd102.ru

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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