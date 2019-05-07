В Башкирии в ДТП пострадало пять человек и один скончался

За рулем иномарки был 33-летний пермяк, а отечественной легковушкой управлял 69-летний житель Октябрьского.
В ДТП погибла 67-летняя пассажирка «ВАЗ-2105» - жена водителя. Сам водитель с тяжелыми травмами сейчас находится в реанимации.
Водитель «Chevrolet Lacetti», его супруга, четырнадцатилетний сын и четырехлетняя дочь получили травмы и были госпитализированы. Наибольшие травмы получила маленькая дочка.
По предварительным данным, водитель «Chevrolet Lacetti» обгонял КамАЗ с полуприцепом. Начато расследование.