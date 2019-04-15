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Установлен виновник ДТП, в котором скончалось пятеро человек из Башкирии

15 апреля 2019, 10:49
Фото: gtrk.tv
Мужчина выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, виновником аварии, в которой сегодня скончалось пятеро человек, является водитель легкового автомобиля «Lada Largus» - 49-летний мужчина, сообщают «РИА Новости».

Предположительно мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Напомним, сегодня, 15 апреля, около часу ночи на трассе М5 на 590-м километре в Пензенской области столкнулись МАЗ и «Lada Largus», в результате чего погиб водитель и четыре пассажира легковушки – жители Сибая, Баймакского и Абзелиловского районов.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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