За нас, за газ: Целевая газовая программа «Башнефти» дает экологический эффект

Попутный газ всегда сопровождал процесс добычи нефти. В первые десятилетия от него избавлялись банальным способом, сжигая на факелах, ведь иных способов долгое время практически не было. Проблема использования попутного нефтяного газа, добываемого из недр вместе с нефтью, актуализировалась перед нефтяниками уже в послевоенные годы по мере роста добычи. Сначала газ использовали для отопления производственных баз и бытовых помещений на промыслах, затем, в 50-60 годы, газ с месторождений стали собирать и по трубопроводам поставлять на построенные в Туймазах и Приютово газоперерабатывающие заводы, а оттуда осушенный газ поступал в Уфу.