За нас, за газ: Целевая газовая программа «Башнефти» дает экологический эффект

За шесть лет целевая газовая программа «Башнефти» (входит в ГК «Роснефть») позволила в 4,5 раза сократить объем сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) в факелах на территории Башкирии и довести уровень его полезного использования до 94,5%. Корреспонденты Медиакорсети посмотрели, как работает эта важная программа в республике.
Программа, которую стоило создать
Попутный газ всегда сопровождал процесс добычи нефти. В первые десятилетия от него избавлялись банальным способом, сжигая на факелах, ведь иных способов долгое время практически не было. Проблема использования попутного нефтяного газа, добываемого из недр вместе с нефтью, актуализировалась перед нефтяниками уже в послевоенные годы по мере роста добычи. Сначала газ использовали для отопления производственных баз и бытовых помещений на промыслах, затем, в 50-60 годы, газ с месторождений стали собирать и по трубопроводам поставлять на построенные в Туймазах и Приютово газоперерабатывающие заводы, а оттуда осушенный газ поступал в Уфу.
Как вспоминают ветераны «Башнефти», в 1967 году, когда компания вышла на пик добычи нефти - около 47 млн тонн в год, полезными способами (то есть на отопление или переработку) утилизировалось не более 5% добываемого попутного газа. Сейчас, когда объёмы добычи нефти существенно снизились, по сравнению с эпохой 60-70 годов, упали и объёмы ПНГ. Однако проблема утилизации газа осталась актуальной. Сегодня уровень полезного использования ПНГ достиг максимальной отметки - 94,5% добытого попутного газа теперь эффективно используются, а не сжигается в факелах. Это очень большое достижение в сфере сохранности окружающей среды.
Газ оказался нужен всем
По словам заместителя начальника управления подготовки нефти и газа ООО «Башнефть-Добыча» Романа Равчеева, сейчас 45,1% добываемого попутного нефтяного газа используется на технологические нужды, 31,5% идет на электро- и теплогенерацию, а 17% поступает на переработку.
Если вникнуть в тему подробнее, то под технологическими нуждами подразумевается применение попутного газа для обогрева оборудования на собственных станциях при сжатии и транспортировке газа к местам его непосредственного использования. В наших климатических условиях при низких зимних температурах нефть для перекачки по трубопроводам необходимо подогревать, чтобы предотвратить её загустение и сделать более текучей. Эти цели достигаются с применением попутного газа, который служит топливом для печей.
Как сообщили представители «Башнефти», в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию новые печи подогрева в ряде цехов подготовки и перекачки нефти, которые решают сразу две задачи – увеличить уровень полезного использования газа и повысить качество подготовки нефти.
- Помимо этого, 13,5% добываемого попутного нефтяного газа возвращается обратно в земные недра для поддержания пластового давления. Кстати, именно в Башкирии в 2000 году специалисты ООО «Башнефть-Добыча» на Илишевском месторождении первыми в России внедрили технологию возвращения попутного нефтяного газа обратно в пласт с использованием бустерных установок. Этот метод поддержания пластового давления оказался успешным, - пояснил Роман Равчеев. – В ближайшей перспективе после запуска в эксплуатацию установок по утилизации нефтешламов в этом процессе также будут использоваться немалые объемы попутного газа.
Изрядная доля ПНГ отправляется на Туймазинское и Шкаповское газоперерабатывающие предприятия. Газ служит сырьем для получения товарной продукции.
А с примерами энергогенерации можно в реальности познакомиться на Уфимской ТЭЦ-4 и Кармановской ГРЭС. Газ используется также для собственных нужд нефтяников – например, в блочных электростанциях и котельных на предприятиях «Башнефть-Добычи».
Свет, тепло и польза отечественного производства
Журналистам наглядно показали, как происходит этот процесс. Первым пунктом знакомства с реализацией целевой газовой программы «Башнефти» на практике стала компрессорная станция «Сергеевка» в Уфимском районе. Этот объект относится к категории тех, которые своим появлением сразу преображают окружающее пространство. Блестящие на солнце объекты притягивают глаз и восхищают совершенством конструкций. В состав станции входят трансформаторная подстанция, два блока компрессорных
установок винтового типа, технологическая площадка с сепарационным оборудованием, а также трубопроводы и различные коммуникации.
– Практически всё оборудование здесь является отечественным. Здесь применены запатентованные технологии регулирования, система смазки и т.д., что в совокупности дает большой экономический эффект, в том числе в сравнении с аналогичным оборудованием иностранного производства, - рассказал начальник цеха сбора, подготовки и транспорта газа №1 ООО «Башнефть-Добыча» Александр Трубин.
В данном случае механизм импортозамещения сработал без сбоев - по отзывам сотрудников «Башнефти», работа оборудования нареканий не вызывает. Блочные установки очень удобны в эксплуатации, при необходимости их можно легко разобрать и после перевозки в другое место максимум за три дня собрать заново и подключить.
Принцип работы станции следующий: газ поступает в компрессорные установки, где сжимается до нужного состояния, которое позволит транспортировать его по трубопроводу к местам использования – печам подогрева воды, в котельные, на электростанцию и к прочим объектам. Современное оборудование мониторит свою работу самостоятельно при помощи датчиков, все процессы максимально автоматизированы. Специалист, который следит за деятельностью станции, появляется на производственной площадке только один раз – когда включает оборудование, а дальше следит за происходящим дистанционно. Уточним, что газокомпрессорная станции работает в круглосуточном режиме.
Еще один такой же объект, но более новый и производительный, воплотивший в себе все плюсы целевой газовой программы «Башнефти» и принципы импортозамещения, находится в Янаульском районе рядом с Арланским месторождением.
- После компремирования сжатый газ по трубопроводу поставляется отсюда в основном на Кармановскую ГРЭС, - рассказал заместитель начальника цеха сбора, подготовки и транспорта газа №2 ООО «Башнефть-Добыча» Рустем Валиев. - Всё это в итоге позволило добиться высокой степени очистки от примесей попутного нефтяного газа, чтобы он соответствовал требованиям энергетиков к топливу, а также собирать попутный газ с целых групп месторождений и доставлять его до потребителей.
Знакомство с содержанием целевой газовой программы «Башнефти» позволило оценить, насколько масштабные инвестиции вкладывает компания
в строительство сотен километров новых газопроводов, установок очистки, газокомпрессорных станций, освоение новых технологий.
Журналистам довелось лично оценить масштабы полезного использования природного газа и своими глазами увидеть обширное пространство Кармановской ГРЭС, производящей и тепло, и электроэнергию для предприятий и населения. Газ поступает сюда по трубопроводам, словно по артериям, и оживляет оборудование, заставляя его дарить людям свет и тепло.
Для справки
В 2018 году коллектив авторов «Башнефти», «Башнефть-Полюса» и «БашНИПИнефти» стал лауреатом первой премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на освоение Арктики и континентального шельфа. Эта престижная награда была присуждена за создание технологии использования попутного нефтяного газа для повышения нефтеотдачи при разработке месторождения им. Романа Требса, расположенного за Полярным кругом. Для проведения опытно-промышленных испытаний инновационной технологии был создан специализированный полигон на Старо-Казанковском месторождении НГДУ «Ишимбайнефть». В нынешнем году «Башнефть-Добыча» возобновит работу этого полигона, где будут готовить специалистов, которым предстоит внедрять технологию водогазового воздействия в промышленное производство для повышения нефтеотдачи на месторождении «Башнефти» в Арктике.