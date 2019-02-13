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За нас, за газ: Целевая газовая программа «Башнефти» дает экологический эффект

13 февраля 2019, 10:19
Фото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru
Медиакорсеть узнала, как в компании используют попутный нефтяной газ, сведя к минимуму вредные выбросы.

За шесть лет целевая газовая программа «Башнефти» (входит в ГК «Роснефть») позволила в 4,5 раза сократить объем сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) в факелах на территории Башкирии и довести уровень его полезного использования до 94,5%. Корреспонденты Медиакорсети посмотрели, как работает эта важная программа в республике.

Программа, которую стоило создать

Попутный газ всегда сопровождал процесс добычи нефти. В первые десятилетия от него избавлялись банальным способом, сжигая на факелах, ведь иных способов долгое время практически не было. Проблема использования попутного нефтяного газа, добываемого из недр вместе с нефтью, актуализировалась перед нефтяниками уже в послевоенные годы по мере роста добычи. Сначала газ использовали для отопления производственных баз и бытовых помещений на промыслах, затем, в 50-60 годы, газ с месторождений стали собирать и по трубопроводам поставлять на построенные в Туймазах и Приютово газоперерабатывающие заводы, а оттуда осушенный газ поступал в Уфу.

Как вспоминают ветераны «Башнефти», в 1967 году, когда компания вышла на пик добычи нефти - около 47 млн тонн в год, полезными способами (то есть на отопление или переработку) утилизировалось не более 5% добываемого попутного газа. Сейчас, когда объёмы добычи нефти существенно снизились, по сравнению с эпохой 60-70 годов, упали и объёмы ПНГ. Однако проблема утилизации газа осталась актуальной. Сегодня уровень полезного использования ПНГ достиг максимальной отметки - 94,5% добытого попутного газа теперь эффективно используются, а не сжигается в факелах. Это очень большое достижение в сфере сохранности окружающей среды.

Газ оказался нужен всем

По словам заместителя начальника управления подготовки нефти и газа ООО «Башнефть-Добыча» Романа Равчеева, сейчас 45,1% добываемого попутного нефтяного газа используется на технологические нужды, 31,5% идет на электро- и теплогенерацию, а 17% поступает на переработку.

Если вникнуть в тему подробнее, то под технологическими нуждами подразумевается применение попутного газа для обогрева оборудования на собственных станциях при сжатии и транспортировке газа к местам его непосредственного использования. В наших климатических условиях при низких зимних температурах нефть для перекачки по трубопроводам необходимо подогревать, чтобы предотвратить её загустение и сделать более текучей. Эти цели достигаются с применением попутного газа, который служит топливом для печей.

Как сообщили представители «Башнефти», в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию новые печи подогрева в ряде цехов подготовки и перекачки нефти, которые решают сразу две задачи – увеличить уровень полезного использования газа и повысить качество подготовки нефти.

- Помимо этого, 13,5% добываемого попутного нефтяного газа возвращается обратно в земные недра для поддержания пластового давления. Кстати, именно в Башкирии в 2000 году специалисты ООО «Башнефть-Добыча» на Илишевском месторождении первыми в России внедрили технологию возвращения попутного нефтяного газа обратно в пласт с использованием бустерных установок. Этот метод поддержания пластового давления оказался успешным, - пояснил Роман Равчеев. – В ближайшей перспективе после запуска в эксплуатацию установок по утилизации нефтешламов в этом процессе также будут использоваться немалые объемы попутного газа.

Один сотрудник газокомпрессорной станции способен следить за работой всех ее систем.Один сотрудник газокомпрессорной станции способен следить за работой всех ее систем.

Изрядная доля ПНГ отправляется на Туймазинское и Шкаповское газоперерабатывающие предприятия. Газ служит сырьем для получения товарной продукции.

А с примерами энергогенерации можно в реальности познакомиться на Уфимской ТЭЦ-4 и Кармановской ГРЭС. Газ используется также для собственных нужд нефтяников – например, в блочных электростанциях и котельных на предприятиях «Башнефть-Добычи».

Свет, тепло и польза отечественного производства

Журналистам наглядно показали, как происходит этот процесс. Первым пунктом знакомства с реализацией целевой газовой программы «Башнефти» на практике стала компрессорная станция «Сергеевка» в Уфимском районе. Этот объект относится к категории тех, которые своим появлением сразу преображают окружающее пространство. Блестящие на солнце объекты притягивают глаз и восхищают совершенством конструкций. В состав станции входят трансформаторная подстанция, два блока компрессорных

установок винтового типа, технологическая площадка с сепарационным оборудованием, а также трубопроводы и различные коммуникации.

Александр Трубин.
Фото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru

– Практически всё оборудование здесь является отечественным. Здесь применены запатентованные технологии регулирования, система смазки и т.д., что в совокупности дает большой экономический эффект, в том числе в сравнении с аналогичным оборудованием иностранного производства, - рассказал начальник цеха сбора, подготовки и транспорта газа №1 ООО «Башнефть-Добыча» Александр Трубин.

В данном случае механизм импортозамещения сработал без сбоев - по отзывам сотрудников «Башнефти», работа оборудования нареканий не вызывает. Блочные установки очень удобны в эксплуатации, при необходимости их можно легко разобрать и после перевозки в другое место максимум за три дня собрать заново и подключить.

Принцип работы станции следующий: газ поступает в компрессорные установки, где сжимается до нужного состояния, которое позволит транспортировать его по трубопроводу к местам использования – печам подогрева воды, в котельные, на электростанцию и к прочим объектам. Современное оборудование мониторит свою работу самостоятельно при помощи датчиков, все процессы максимально автоматизированы. Специалист, который следит за деятельностью станции, появляется на производственной площадке только один раз – когда включает оборудование, а дальше следит за происходящим дистанционно. Уточним, что газокомпрессорная станции работает в круглосуточном режиме.

Еще один такой же объект, но более новый и производительный, воплотивший в себе все плюсы целевой газовой программы «Башнефти» и принципы импортозамещения, находится в Янаульском районе рядом с Арланским месторождением.

- После компремирования сжатый газ по трубопроводу поставляется отсюда в основном на Кармановскую ГРЭС, - рассказал заместитель начальника цеха сбора, подготовки и транспорта газа №2 ООО «Башнефть-Добыча» Рустем Валиев. - Всё это в итоге позволило добиться высокой степени очистки от примесей попутного нефтяного газа, чтобы он соответствовал требованиям энергетиков к топливу, а также собирать попутный газ с целых групп месторождений и доставлять его до потребителей.

Знакомство с содержанием целевой газовой программы «Башнефти» позволило оценить, насколько масштабные инвестиции вкладывает компания

Рустам Валиев.
Фото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru

в строительство сотен километров новых газопроводов, установок очистки, газокомпрессорных станций, освоение новых технологий.

По трубопроводам сжатый газ поступает к местам его применения.По трубопроводам сжатый газ поступает к местам его применения.

Журналистам довелось лично оценить масштабы полезного использования природного газа и своими глазами увидеть обширное пространство Кармановской ГРЭС, производящей и тепло, и электроэнергию для предприятий и населения. Газ поступает сюда по трубопроводам, словно по артериям, и оживляет оборудование, заставляя его дарить людям свет и тепло.

Кармановская ГРЭС является одним из самых массовых потребителей попутного нефтяного газа.
Фото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru

Для справки

В 2018 году коллектив авторов «Башнефти», «Башнефть-Полюса» и «БашНИПИнефти» стал лауреатом первой премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на освоение Арктики и континентального шельфа. Эта престижная награда была присуждена за создание технологии использования попутного нефтяного газа для повышения нефтеотдачи при разработке месторождения им. Романа Требса, расположенного за Полярным кругом. Для проведения опытно-промышленных испытаний инновационной технологии был создан специализированный полигон на Старо-Казанковском месторождении НГДУ «Ишимбайнефть». В нынешнем году «Башнефть-Добыча» возобновит работу этого полигона, где будут готовить специалистов, которым предстоит внедрять технологию водогазового воздействия в промышленное производство для повышения нефтеотдачи на месторождении «Башнефти» в Арктике.

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