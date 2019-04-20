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В Уфе сгорел аварийный деревянный дом на улице Ленина

20 апреля 2019, 07:33
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Из горящего барака были эвакуированы шесть человек.

Накануне, 19 апреля, произошел пожар в аварийном деревянном бараке по улице Ленина, 180 в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По данным МЧС, сигнал о пожаре поступил примерно в 17.00. Двухэтажное старое здание оказалось сильно повреждено огнем. Пожарные эвакуировали из него шестерых жильцов. К счастью, физически никто не пострадал.

Известно, что дом был частично расселен. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

Примечательно, что данное строение загорается не впервые. После предыдущих пожаров настырные жильцы проводили ремонт.

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