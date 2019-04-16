В Уфе выяснят причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе

Первое пожарно-спасательное подразделение по прибытии на завод обнаружило, что там горит гудрон в обваловании. Уже через полчаса после вызова на пожар, в 4.10 утра, пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Площадь горения составила 140 кв. м.