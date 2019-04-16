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В Уфе выяснят причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе

16 апреля 2019, 05:26
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ
Причиной пожара стало воспламенение гудрона.

Сегодня, 16 апреля, ночью в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по РБ поступило сообщение о возгорании на производственной площадке ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ», которая находится в Орджоникидзевском районе Уфы.

По данным пресс-службы МЧС, тушение пожара было организовано по рангу пожара номер 2. На место происшествия выезжали 4 спецавтомобиля и 10 огнеборцев от МЧС, а также 10 единиц техники и 25 человек филиала «Башкирия» подразделения «Роснефть-Пожарная безопасность».

Первое пожарно-спасательное подразделение по прибытии на завод обнаружило, что там горит гудрон в обваловании. Уже через полчаса после вызова на пожар, в 4.10 утра, пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Площадь горения составила 140 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе ПАО АНК «Башнефть», возгорание не повлияло на основные производственные процессы, а также на экологическую обстановку.

На предприятии создана комиссия для расследования причин произошедшего.

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