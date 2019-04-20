В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавателя перевели в камеру к педофилам

Накануне, 19 апреля, стало известно, что экс-майора полиции Павла Яромчука, который наравне с еще двумя бывшими своими коллегами подозревается в резонансном изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя, перевели из «одиночки» в камеру, где содержатся педофилы. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката Яромчука Наиля Багаутдинова.
- Это было странно. Со словами «Ты же жалуешься, что сидишь в одиночной камере», его взяли и пересадили к людям, которые обвиняются в педофилии, - цитирует издание адвоката..
По словам Наиля Багаутдинова, у следствия появились претензии к врачу, который обнаружил опухоль на снимках мозга Яромчука
- Следователи пытаются сказать, что он за взятку увидел на снимке новообразование. Врачи из республиканской больницы опухоль не увидели. Моя коллега Валерия Посохова отвезла данные в Москву, там врачи тоже увидели опухоль. Есть такая версия, будто кто-то из адвокатов сам сознался, что подкупил врача. Этого, естественно, не было, - объяснил Наиль Багаутдинов.
Напомним, адвокаты Яромчука ранее настаивали на его немедленной госпитализации, но суд не внял их доводам.