В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавателя перевели в камеру к педофилам

- Следователи пытаются сказать, что он за взятку увидел на снимке новообразование. Врачи из республиканской больницы опухоль не увидели. Моя коллега Валерия Посохова отвезла данные в Москву, там врачи тоже увидели опухоль. Есть такая версия, будто кто-то из адвокатов сам сознался, что подкупил врача. Этого, естественно, не было, - объяснил Наиль Багаутдинов.