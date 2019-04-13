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Изнасилованную уфимскую дознавательницу не восстановят на работе

13 апреля 2019, 11:51
Фото: соцсети
Уфимке, оказавшейся в центре крупного скандала, суд отказал в восстановлении на рабочем месте.

Кировский районный суд Уфы отказал в восстановлении на работе изнасилованную дознавательницу, сообщает «Вести-Башкортостан». Напомним, после громкого скандала с ее заявлением об изнасиловании коллегами, она была уволена с отдела МВД по Уфимскому району за пьянство на работе. Позднее девушка подала иск о восстановлении на службе и взыскании денежнего довольства за время вынужденного прогула.

Напомним, по данным следствия, 30 октября 2018 года три сотрудника МВД изнасиловали 23-летнюю коллегу. В отношении полицейских возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». В ноябре они были взяты под стражу.

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#Новости#Минзаля Аскарова#Общество
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