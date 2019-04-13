Изнасилованную уфимскую дознавательницу не восстановят на работе

Кировский районный суд Уфы отказал в восстановлении на работе изнасилованную дознавательницу, сообщает «Вести-Башкортостан». Напомним, после громкого скандала с ее заявлением об изнасиловании коллегами, она была уволена с отдела МВД по Уфимскому району за пьянство на работе. Позднее девушка подала иск о восстановлении на службе и взыскании денежнего довольства за время вынужденного прогула.
Напомним, по данным следствия, 30 октября 2018 года три сотрудника МВД изнасиловали 23-летнюю коллегу. В отношении полицейских возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». В ноябре они были взяты под стражу.