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Следком заинтересовался инцидентом со школьным автобусом в Башкирии

20 апреля 2019, 06:28
Фото: БашДТП / ВКонтакте
По предварительным данным, водитель был трезв.

Накануне, 19 апреля, Следственный комитет начал доследственную проверку инцидента со школьным автобусом, который произошел утром в Белорецком районе, возле деревни Отнурок.

Напомним, школьный автобус, вынужденный из-за неисправного моста возить детей по объездной дороге, засколькзил на гололеде и скатился с дорожной насыпи в реку. В это время в салоне находились 17 человек, 15 из которых – дети.

Ребята испугались и промочили ноги, пока выбирались на берег. Их отвезли позднее домой. Водитель школьного автобуса, по предварительным данным, был трезв.

Обстоятельства происшедшего уточняются. Тем временем местные жители надеются, что этот инцидент поспособствует скорому строительству нового моста.

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