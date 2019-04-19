В Башкирии возбуждено очередное уголовное дело по жилью для сирот

Следствие установило, что в 2014 и 2015 годах некоммерческая организация «Фонд строительства социального жилья в Республике Башкортостан», по заключенным муниципальным контрактам с администрацией Белокатайского района по закупке жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были предоставлены 18 квартир, расположенных в многоквартирном жилом доме в селе Новобелокатай Белокатайского района.
Выяснилось, что эти квартиры имеют дефекты конструкций, построены с нарушениями градостроительного законодательства. Также обнаружились отклонения от требований проектной документации и технических регламентов, из-за которых жить в этих квартирах невозможно. В частности, в доме нарушена технология утепления, из-за этого возникает сырость в ванных комнатах, образуется плесень в углах оконных проемов. Не предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения, благоустройство преддомовой территории не выполнено.
Также установлено, что для участия в аукционе некоммерческая организация предоставила не соответствующую действительности проектно-сметную документацию.
Подсчитано, что причиненный в результате преступных действий ущерб составляет свыше 17 млн рублей.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
Напомним, ранее Медиакорсеть опубликовала большое расследование на тему обеспечения сирот в Башкирии. Так, выяснилось, что в Белорецком районе сироты получают аварийное жилье. В Янаульском районе даже по решению суда сироты вынуждены много лет ждать своей очереди.