В Башкирии возбуждено очередное уголовное дело по жилью для сирот

Выяснилось, что эти квартиры имеют дефекты конструкций, построены с нарушениями градостроительного законодательства. Также обнаружились отклонения от требований проектной документации и технических регламентов, из-за которых жить в этих квартирах невозможно. В частности, в доме нарушена технология утепления, из-за этого возникает сырость в ванных комнатах, образуется плесень в углах оконных проемов. Не предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения, благоустройство преддомовой территории не выполнено.