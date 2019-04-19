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В Башкирии возбуждено очередное уголовное дело по жилью для сирот

19 апреля 2019, 13:35
Фото: pixabay.com
Дуванский следственный отдел СК России по РБ возбудил уголовное дело по факту мошенничества совершенного в крупном размере.

Следствие установило, что в 2014 и 2015 годах некоммерческая организация «Фонд строительства социального жилья в Республике Башкортостан», по заключенным муниципальным контрактам с администрацией Белокатайского района по закупке жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были предоставлены 18 квартир, расположенных в многоквартирном жилом доме в селе Новобелокатай Белокатайского района.

Выяснилось, что эти квартиры имеют дефекты конструкций, построены с нарушениями градостроительного законодательства. Также обнаружились отклонения от требований проектной документации и технических регламентов, из-за которых жить в этих квартирах невозможно. В частности, в доме нарушена технология утепления, из-за этого возникает сырость в ванных комнатах, образуется плесень в углах оконных проемов. Не предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения, благоустройство преддомовой территории не выполнено.

Также установлено, что для участия в аукционе некоммерческая организация предоставила не соответствующую действительности проектно-сметную документацию.

Подсчитано, что причиненный в результате преступных действий ущерб составляет свыше 17 млн рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, ранее Медиакорсеть опубликовала большое расследование на тему обеспечения сирот в Башкирии. Так, выяснилось, что в Белорецком районе сироты получают аварийное жилье. В Янаульском районе даже по решению суда сироты вынуждены много лет ждать своей очереди.

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