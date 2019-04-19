Бизнес на детях: Куда может привести альтернативное образование в Башкирии

Вадим Розенфельд представил результаты восьмимесячного исследования, в рамках которого специалисты и волонтеры исследовали уфимскую систему альтернативного образования. Как оказалось, в столице Башкирии действуют 52 организации, которые занимаются обучением ментальной математике, скорочтению, языкам и т. д. Религиовед обратил внимание родителей на такое явление, как вульгарная педагогика.
— В первую очередь, бросается в глаза агрессивный маркетинг — усиленная и недобросовестная реклама, которая обещает, что ваш ребенок станет гением и научится здесь всему, - рассказал Вадим Розенфельд. - Совершенно аналогичная реклама идет в психокультах и деструктивных организациях. При этом якобы научная фактура подается без каких-либо ссылок и подтверждений.
- Практически каждая такая организация работает по франшизе, - отмечает религиовед. - Любой может ее приобрести — стоит она до 1 млн рублей. Можно открыть центр и без франшизы, препятствий к этому нет, но продавец дает готовую матрицу, по которой можно работать. Что они обещают покупателям? Это дает возможность зарабатывать: снимайте сливки, ведь родители не будут экономить на своих детях. Кроме того, в Уфе низкая конкуренция и широкая аудитория — действительно, в псевдообразовательной структуре конкуренции почти нет.
Вадим Розенфельд назвал несколько ключевых проблем, связанных с деятельностью этих организаций. В частности, у них есть признаки образовательной деятельности, но у большинства отсутствуют соответствующие документы, дающие разрешение на такую деятельность. Также в числе педагогов далеко не все имеют образование, а преподаватели ментальной арифметики — это, как правило, культурологи, учителя начальных классов и т. д., среди которых не было ни одного профессионального математика.
— Как правило, они проходят обучение по принципу психокультов, то есть на внутреннем обучении получают готовую матрицу работы, - продолжает Розенфельд. - Кто же составлял методики обучения детей? Мы не можем сказать, что ментальная арифметика это плохо, но и то, что это хорошо — тоже. Я разговаривал с серьезными математиками — и мне не удалось обнаружить какой-либо апробации, в том числе и в Китае, где, как обещает реклама, ее используют самые талантливые. То есть, это неапробированная методика, которая основана на копании в детских мозгах, поскольку, как заявлено, основывается на развитии левого полушария ребенка. Российской апробации она не имеет точно. Учитывая, что каждый может открыть такую школу, подобная деятельность — самая настоящая отложенная опасность.
В том числе, чтобы оградить детей и подростков от возможного влияния деструктивных религиозных организаций, в Уфе внедряется образовательная программа, аналогов которой в других регионах России пока еще нет.
— Сейчас огромная проблема для учителей — работа с верующими — учителями, родителями, представителями религиозных организаций, которые пытаются зайти школы с различными курсами и мероприятиями, подчеркнула завкафедрой всеобщей истории и культурного наследия БГПУ Гюльнара Обыденнова.
- И мы решили разработать программу по религиозной безопасности, - говорит педагог. - Цель не просто в том, чтобы снабдить знаниями молодежь, но и сформировать у них иммунитет к деструктивным проявлениям. Это не значит, что люди обязательно должны придерживаться атеистических воззрений, но они должны различать истинные религиозные направления и те, которые нацелены только на бизнес и разрушительно влияют на личность. На данный момент программа реализуется в регионе третий месяц и пока встречает поддержку в педагогическом сообществе.
По словам Вадима Розенфельда, многие культы создают организации, предоставляющие так называемое альтернативное образование — детские тренинги, летние лагеря, детсады, различные чтения и семинары.
— Почему подростки? — рассуждает религиовед. — У них ведь нет денег. В первую очередь, дети — это будущие адепты. По нашим наблюдениям, многие религиозные культы сейчас уделяют внимание именно детскому воспитанию. Ведь школа — это готовая организация. И если школу удается привлечь на свою сторону, это работает очень хорошо.
- Перед Новым годом некая организация «Елка ангела» разослала по школам письмо, в котором поставила в известность, что все школы участвуют в благотворительной акции «Елка ангела», причем было написано, что партнер этой программы — министерство образования, - приводит он пример. - Как правило, такие письма действуют зомбирующе. Но нашлись люди, которые засомневались, действительно ли всё так, как написано. Они начали проверять и выяснилось, что министерство никакой не партнер, вопрос только направлен на рассмотрение, а придумавшая акцию организация на самом деле религиозная.
Программа была довольно проста: каждая школа должна была устроить ярмарку. Ученики должны были смастерить поделки, у себя же их реализовать, а вырученные средства передать волонтеру «Елки». Возможно, эти деньги действительно ушли бы на благотворительность, но недобросовестный и обманчивый подход настораживает. Кроме того, все это делалось силами школы — так и используются госорганизации.
Начальник отдела контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Рособрнадзора РБ Светлана Антипина добавила, что любое дополнительное образование подлежит обязательному лицензированию:
— Ментальная арифметика, обучение языкам, каллиграфия и подобные курсы — это определенного рода бизнес. Сам по себе он не запрещен, но должен быть лицензирован. Поэтому главный совет родителям: прежде, чем отдать ребенка в образовательную организацию, которая повлияет на их развитие, проверьте, есть ли у них лицензия, проверялись ли они Роспотребнадзором, кто будет учить детей и есть ли у них соответствующие компетенции. Не стоит считать, что, к примеру, робототехника — это плохое дополнительное образование, но дело в том, что никто не застрахован — ни госучреждение, ни частная муниципальная организация от того, что через образование к детям могут попадать те или иные деструктивные элементы.
Начальник отдела государственной политики в сфере общего образования минобра Башкирии Жанна Миникеева привела пример, когда внешне нормальная организация может оказаться деструктивной:
— Одно время нам направляло предложения общество «Мемориал». Заявлялось, что они содействовали патриотическому воспитанию молодежи, проводили тематические олимпиады, проводили беседы о патриотизме. Лучших детей, прошедших отбор в регионе, отправляли в Москву на следующие этапы конкурсов. В прошлом году оказалось, что это общество имеет деструктивный характер, а дети-победители подвергались обработке вместе с родителями.
— Если на карту обнаруженных нами учреждений допобразоания наложить карту воскресных школ с изучением традиционных религий — получится полный проигрыш, если добавить госшколы — получится жесткая конкуренция, — подчеркнул Вадим Розенфельд. — Самое печальное в том, что сейчас это никем не контролируемый бизнес на детях, не приносящий никакой пользы. Конечно, не стоит впадать в истерику, но запущенные вещи довольно опасны. В 90-е в стране запустили вульгарные банковские системы — появились банковские пирамиды. Запустили вульгарную психологию — сейчас на каждом шагу сидят психологи и коучи, у каждого по диплому. Сейчас у нас появляется вульгарная педагогика, и это достаточно опасно.