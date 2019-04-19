Бизнес на детях: Куда может привести альтернативное образование в Башкирии

— Ментальная арифметика, обучение языкам, каллиграфия и подобные курсы — это определенного рода бизнес. Сам по себе он не запрещен, но должен быть лицензирован. Поэтому главный совет родителям: прежде, чем отдать ребенка в образовательную организацию, которая повлияет на их развитие, проверьте, есть ли у них лицензия, проверялись ли они Роспотребнадзором, кто будет учить детей и есть ли у них соответствующие компетенции. Не стоит считать, что, к примеру, робототехника — это плохое дополнительное образование, но дело в том, что никто не застрахован — ни госучреждение, ни частная муниципальная организация от того, что через образование к детям могут попадать те или иные деструктивные элементы.