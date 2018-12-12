Бизнес и смерть: Как в Башкирии наживались на сиротах, а один из них покончил с собой

- То жилье, которое приобреталось сиротам на момент покупки, соответствовало техническим требованиям, техническому заданию. И все это жилье было в совершенно пригодном и приглядном состоянии. К сожалению, не все сироты приспособлены и многие, получив частные дома, побросали их. Побросали не по причине того, что там жить невозможно, а потому что они любят жить группами. Может быть, это в силу молодости или чего-то еще. Мы выделили, а они живут у друга, у подруги, еще где-то, а ведь за частным домой надо присматривать, особенно зимой. Где-то разморозили отопление, где-то другие проблемы возникли - они оперативно не решались, так как эти ребятишки мало приспособлены (для жизни). Эти дома выделялись в 2012-2013 годах, извините, сейчас на дворе 2018 год. Если в доме 5-7 лет не жить, то даже новый дом разрушится. А эти дома, все-таки, из вторичного фонда.