Экс-полузащитник «Уфы» Зинченко отдал две голевые передачи в матче против «Челси»

– Очень порадовался за Сашу, – сказал в интервью «Спортэкспрессу» гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. – Прекрасно действовал, чувствовал себя на поле абсолютно как игрок стартового состава. Но не назвал бы это подвигом – он просто выполнил свою работу. При этом было видно, что против «Челси», большой команды, Зинченко смотрелся уверенно.