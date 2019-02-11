Экс-полузащитник «Уфы» Зинченко отдал две голевые передачи в матче против «Челси»

Вчера, 10 февраля, в английском чемпионате «Манчестер сити» обыграл «Челси» - 6:0. В составе «Манчестер сити» всю игру на поле провел бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко. Он играл очень уверенно и отдал две голевые передачи.
– Очень порадовался за Сашу, – сказал в интервью «Спортэкспрессу» гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. – Прекрасно действовал, чувствовал себя на поле абсолютно как игрок стартового состава. Но не назвал бы это подвигом – он просто выполнил свою работу. При этом было видно, что против «Челси», большой команды, Зинченко смотрелся уверенно.
Как отмечают специалисты, Александр Зинченко активно участвовал в прессинге, совершил шесть отборов, три обводки и отдал две голевые передачи.