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Уфимка заняла третье место в конкурсе Sony World Photography Awards

18 апреля 2019, 05:02
Фото: Карина Бикбулатова / worldphoto.org
Серия фотографий Карины Бикбулатовой «Две параллели — 10» рассказывает о двух подругах из Башкирии, которые не знают, что у них общий отец.

Sony World Photography Awards — один из самых престижных международных фотоконкурсов. 23-летняя Карина стала единственным представителем России, вошедшей в шорт-лист конкурса. В финал номинации «Открытие» среди профессиональных фотографов также вышли серии Жан-Марка Каими и Валентины Пиччинни «Güle Güle» (Италия) и «JiangNan» Боюань Чжана (Китай). В результате первое место заняли итальянцы, второе — китаец, Карина — на третьем месте.

Фотосерию «Две параллели — 10» можно посмотреть на официальном сайте конкурса. Напомним, Карина четыре года проучилась в Московском институте культуры, сейчас продолжает обучение в Академии изящных искусств во Флоренции. Как сообщает ТАСС, в ближайшее время Карина надеется получить британскую визу и побывать в Лондоне на выставке работ всех победителей конкурса, среди которых будут и ее фотографии. Ранее она уже выставлялась в Милане (Миланская Триеннале) и Барселоне (галерея ValidFoto) и получила признание на ведущих конкурсах фотографии.

Почетный титул фотографа года и приз в $25 тыс. достался итальянцу Федерико Борелле. Жюри отметило серию фотографий под названием «Пять градусов».

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#Новости#Фотография#Андрей Королев#Культура
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