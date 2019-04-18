Уфимка заняла третье место в конкурсе Sony World Photography Awards

Sony World Photography Awards — один из самых престижных международных фотоконкурсов. 23-летняя Карина стала единственным представителем России, вошедшей в шорт-лист конкурса. В финал номинации «Открытие» среди профессиональных фотографов также вышли серии Жан-Марка Каими и Валентины Пиччинни «Güle Güle» (Италия) и «JiangNan» Боюань Чжана (Китай). В результате первое место заняли итальянцы, второе — китаец, Карина — на третьем месте.
Фотосерию «Две параллели — 10» можно посмотреть на официальном сайте конкурса. Напомним, Карина четыре года проучилась в Московском институте культуры, сейчас продолжает обучение в Академии изящных искусств во Флоренции. Как сообщает ТАСС, в ближайшее время Карина надеется получить британскую визу и побывать в Лондоне на выставке работ всех победителей конкурса, среди которых будут и ее фотографии. Ранее она уже выставлялась в Милане (Миланская Триеннале) и Барселоне (галерея ValidFoto) и получила признание на ведущих конкурсах фотографии.
Почетный титул фотографа года и приз в $25 тыс. достался итальянцу Федерико Борелле. Жюри отметило серию фотографий под названием «Пять градусов».