Уфимка заняла третье место в конкурсе Sony World Photography Awards

Фотосерию «Две параллели — 10» можно посмотреть на официальном сайте конкурса. Напомним, Карина четыре года проучилась в Московском институте культуры, сейчас продолжает обучение в Академии изящных искусств во Флоренции. Как сообщает ТАСС, в ближайшее время Карина надеется получить британскую визу и побывать в Лондоне на выставке работ всех победителей конкурса, среди которых будут и ее фотографии. Ранее она уже выставлялась в Милане (Миланская Триеннале) и Барселоне (галерея ValidFoto) и получила признание на ведущих конкурсах фотографии.