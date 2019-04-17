В Уфе в реанимацию попал известный писатель Дмитрий Быков

Вчера, 16 апреля, писатель, поэт, публицист, литературный и кинокритик, журналист и преподаватель литературы Дмитрий Львович Быков планировал свое выступление в Уфе с лекторием в рамках «Прямой речи» «Русский анекдот как литературный жанр».
Стало известно, что писателю вызвали скорую, а на сайте появилась информация о том, что мероприятие переносится. Письма с предложением вернуть билеты покупатели получили за 4 часа до лекции.
По предварительным данным, Дмитрий Быков сейчас находится в реанимации одной из уфимских больниц. об этом сообщил интернет-портал ufa1.ru.
Справка
Дмитрий Львович Быков родился 20 декабря 1967 в Москве. Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов. Окончил факультет журналистики МГУ в 1991 году.
Дмитрий Быков с 2004 года получил более 15 престижных литературных премий. Является биографом Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского. Совместно с Михаилом Ефремовым регулярно издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший».