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В Уфе в реанимацию попал известный писатель Дмитрий Быков

17 апреля 2019, 08:13
Фото: ru.wikipedia.org
Организаторы выступления известного писателя объявили об отмене мероприятия за несколько часов до начала концерта.

Вчера, 16 апреля, писатель, поэт, публицист, литературный и кинокритик, журналист и преподаватель литературы Дмитрий Львович Быков планировал свое выступление в Уфе с лекторием в рамках «Прямой речи» «Русский анекдот как литературный жанр».

Стало известно, что писателю вызвали скорую, а на сайте появилась информация о том, что мероприятие переносится. Письма с предложением вернуть билеты покупатели получили за 4 часа до лекции.

По предварительным данным, Дмитрий Быков сейчас находится в реанимации одной из уфимских больниц. об этом сообщил интернет-портал ufa1.ru.

Справка

Дмитрий Львович Быков родился 20 декабря 1967 в Москве. Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов. Окончил факультет журналистики МГУ в 1991 году.

Дмитрий Быков с 2004 года получил более 15 престижных литературных премий. Является биографом Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского. Совместно с Михаилом Ефремовым регулярно издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший».

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