В Башкирии бывший начальник караула пожарной части рассказал о нарушениях

В сети появилось видео от активистов штаба Навального в Уфе. В нем бывший начальник караула МПЧ «Чесноковка» Рустем Биглов рассказывает, что пожарным самим приходилось скидываться на приобретение канцелярии, лампочек и туалетной бумаги. Позднее на сайте госзакупок выяснилось, что на эти цели выделялись бюджетные средства. Рустем Биглов также сообщил, что пожарные относили свои премии начальнику части.
По словам Рустема Биглова, пожарных также заставляли работать в строительстве ФОКа, здания администрации части и гаража. Что явно мешало основной работе. Когда сообщали о пожарной тревоге, им приходилось в спешке отправляться в часть, переодеваться и выезжать на вызов.
Мужчина также рассказал, что когда устраивался на работу, его сразу заставили написать заявление на увольнение с открытой датой. Бывший начальник караула говорит, что скорее всего, именно по этому заявлению его и уволили.
Медиакорсеть обратилась в администрацию Уфы за комментарием. Цитируем ответ:
- В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее – по информации МБУ «Управление пожарной охраны» описываемые факты на сайте Youtube не нашли подтверждения. Рустем Биглов действительно работал в должности начальника караула МПЧ «Чесноковка» до 11.01.2019 года. Трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон. Свое увольнение работник объяснил тем, что нашел другую работу.
Факты о том, что работники учреждения приобретали за свой счет канцелярские и бытовые принадлежности, не подтверждаются, так как приобретение указанных товаров осуществляется своевременно в установленном порядке. Факты сбора денежных средств руководством пожарной части также подтверждений не нашли.
Строительство объектов учреждения производилось подрядной строительной организацией.
- Работники Управления пожарной охраны Уфы, в том числе личный состав пожарных караулов участвовали в субботниках и при проведении парково-хозяйственных дней по благоустройству территории, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Отметим, активисты штаба Навального в Уфе потребовали провести проверку озвученных фактов правоохранительными органами.