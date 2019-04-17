В Башкирии бывший начальник караула пожарной части рассказал о нарушениях

В сети появилось видео от активистов штаба Навального в Уфе. В нем бывший начальник караула МПЧ «Чесноковка» Рустем Биглов рассказывает, что пожарным самим приходилось скидываться на приобретение канцелярии, лампочек и туалетной бумаги. Позднее на сайте госзакупок выяснилось, что на эти цели выделялись бюджетные средства. Рустем Биглов также сообщил, что пожарные относили свои премии начальнику части.