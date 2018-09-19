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Координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева вышла на свободу

19 сентября 2018, 15:42
Ее обвинили в повторном нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия – митинга против пенсионной реформы и закрыли на 10 суток.

Лилия Чанышева была признана виновной в повторном нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия.

Активистку задержали в начале шествия против пенсионной реформы от ДК Нефтяников к “Белому дому” республики. Вместе с ней были арестованы еще семь участников акции.

Чанышеву обвинили в том, что она расклеивала листовки с приглашением принять участие в этом митинге, хотя и не была организатором этой акции.

Полиция предоставила в суд видеозаписи сотрудников отдела "Э", которые засняли девушку 3 и 5 сентября на улицах Высотная и Рабкоров в Уфе.

Изначально Чанышева была задержана на 15 суток, позднее этот срок был уменьшен до 10 суток.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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