Жители Башкирии с ВИЧ пожаловались на отказ в проведении анализов

Жалобы поступили из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, а также из села Николо-Березовка. Пациенты с ВИЧ рассказали, что в некоторых случаях у них брали анализы после письменных обращений в Минздрав или республиканский СПИД-центр, но после этого врачи на местах вновь ссылались на отсутствие реактивов.