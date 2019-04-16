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Жители Башкирии с ВИЧ пожаловались на отказ в проведении анализов

16 апреля 2019, 10:49
Фото: pixabay.com
Большая часть жалоб, поступивших из Башкирии в 2018 году, касалась именно отказов в проведении анализов на CD4 и/или вирусную нагрузку.

В СПИД-центрах отказывают в проведении анализов на вирусную нагрузку и количество CD4+-лимфоцитов в текущем, 2019 году, поясняя это тем, что в учреждениях нет реактивов, сообщает «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на организации «Пациентский контроль».

Жалобы поступили из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, а также из села Николо-Березовка. Пациенты с ВИЧ рассказали, что в некоторых случаях у них брали анализы после письменных обращений в Минздрав или республиканский СПИД-центр, но после этого врачи на местах вновь ссылались на отсутствие реактивов.

Люди, обратившиеся в «Пациентский контроль», принимают антиретровирусные препараты, но, из-за отказов в проведении исследований, не могут отследить эффективность лечения.

Редакция направила запрос в Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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