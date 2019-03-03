С начала года в Башкирии выявлено 559 человек с ВИЧ

С начала 2019 года в Башкирии выявлено 559 ВИЧ-инфицированных человек, из них 365 мужчин (63%) и 203 женщины (36%). С 25 февраля по 1 марта зарегистрировано 62 человека с ВИЧ. Статистику опубликовал республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Из общего числа заболевших женщин выявлено 90 беременных. От ВИЧ–инфицированных матерей родились 63 ребенка. Показатель заболеваемости в республике составляет почти 14 человек на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года заболеваемость выросла на 17,6%.