Катастрофа для Европы: Пожар почти уничтожил Собор Парижской Богоматери

Это одновременно и символ Франции, и символ средневековой [европейской] цивилизации, но вовсе не только ее. Думаю, что это значение Нотр-Дама, заложенное при последних Капетингах, и создает в нашем коллективном сознании, а также в бессознательном, тот эффект, который мы все сейчас ощущаем, — эту зияющую пустоту и нежелание, чтобы завтрашний день начинался, если собора не станет. Это связано с тем, что в теле христианского мира погибает если не сердце, то что-то очень важное. Очень страшно.