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Катастрофа для Европы: Пожар почти уничтожил Собор Парижской Богоматери

16 апреля 2019, 00:53
Фото: EPA
Вечером 15 апреля стихия практически полностью уничтожила один из главных символов Европы и Франции. У здания обрушились шпиль и кровля.

К счастью, жертв удалось избежать. Президент Франции Эммануэль Макрон, обратившийся к народу и прибывший на мест событий, заявил, что здание XII века непременно будет восстановлено. Сотни людей у здания наблюдали за происходящим, снимали на камеру гаджетов, пели, плакали и молились.

Фото: Yoan Valat / EPA / Scanpix / LETA

Предварительная версия пожара — нарушения во время ремонтных работ. Возгорание началось примерно в 19.30 по местному времени, пишут «Новые Известия».

В интервью РИА «Новости» генеральный секретарь, пресс-атташе Конференции епископов Франции Оливье Рибадо Дюма заявил, что «восстановлением собора должно заниматься государство, и это необходимо сделать как можно скорее… «Мы пока не знаем причину, почему начался огонь. Мы знаем, что там проводились работы. И этот огонь связан с ними». Эксперты уже говорят, что восстановление собора после пожара займет по меньшей мере десять лет.

Фото: Hubert Hitier / AFP / Scanpix / LETA

Собор был частично обнесен строительными лесами, огонь распространился с чердака исторического здания по лесам, далее вспыхнули старинные деревянные перекрытия. Вертолеты при тушении решили не использовать, чтобы не повредить соседние старинные здания, и, даже несмотря на это, Нотр-Дам удалось сохранить, пишет «Новая Газета».

Не пострадали церковные реликвии, к примеру, Терновый венец Христа, одна из самых почитаемых реликвий среди христиан.

Фото: городская пожарная служба Парижа

Есть соборы более крупные, чем Нотр-Дам, есть соборы более объемные, лучше сохранившие витражи или лучше сохранившие пластику, — рассуждает доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Олег Воскобойников для издания «Медуза». Нотр-Дам стал не самым великим собором, он стал собором-образцом, моделью, которую можно копировать. А собор Парижской Богоматери — это модуль, не только архитектурный, но и общекультурный, который можно было при желании уменьшать или увеличивать и тем самым ориентироваться на Париж как на центр христианского мира, центр цивилизации, город, в котором, начиная с Людовика Святого, с середины XIII века, хранятся важнейшие святыни христианского мира.

Фото: Reuters

Это одновременно и символ Франции, и символ средневековой [европейской] цивилизации, но вовсе не только ее. Думаю, что это значение Нотр-Дама, заложенное при последних Капетингах, и создает в нашем коллективном сознании, а также в бессознательном, тот эффект, который мы все сейчас ощущаем, — эту зияющую пустоту и нежелание, чтобы завтрашний день начинался, если собора не станет. Это связано с тем, что в теле христианского мира погибает если не сердце, то что-то очень важное. Очень страшно.

Известный политолог Аббас Галлямов в своем Facebook также поделился своим мнением о случившемся.

- Иногда, чтобы спасти политическую систему от окончательного коллапса, нужен шок. Порой только он способен вывести людей из плоскости текущего противостояния и напомнить им о тех культурных глубинах, которые их объединяют. В водовороте текучки базовые вещи выпадают из поля зрения и вернуть их на должное место может только шок.

Политическая система Пятой республики в последнее время пребывала в явном кризисе. Может быть именно сегодняшняя трагедия Нотр-Дама позволит ей перезагрузиться?

Конечно, как политолог я не могу ограничиться банальным романтизмом и поэтому признаю, что перезагрузка эта благодаря одной только трагедии не произойдёт. Сначала должны быть устранены реальные социальные причины имеющихся политических противоречий. Только в том случае, если для этого все готово, только тогда шок может дать позитивный результат.

То, что делал в последнее время Макрон, давало, как мне кажется, некоторую надежду. Если он на самом деле действовал правильно, то может статься, что собор горел не зря.

Близость смерти прочищает мозги человеку, это вам любой экзистенциалист скажет. Возможно, гибель национального символа способна прочистить мозги нации.

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