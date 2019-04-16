В Уфе обработка мест массового отдыха от клещей начнется 22 апреля

От клещей в первую очередь избавят городские парки, скверы и сады, а затем лесные массивы и пляжи. Вот примерный график:
22-23 апреля — центральный парк культуры и отдыха им. М. Гафури
23-24 апреля — парк им. И. Якутова
24 апреля — сквер им. Маяковского, сквер 50-летия Победы, сквер по ул. 8 Марта, площадь имени Ленина, сад им. Кирова, парковая зона у памятника Салавату Юлаеву, сквер перед Домом Правительства РБ
25 апреля — лесополоса по сторонам дорожки, ведущей к трамплину
25-27 апреля — лесопарк им. Лесоводов Башкортостана
28 апреля — парк ВДНХ
28-29 апреля — Ботанический сад
29-30 апреля — парк «Волна» по ул. Ахметова, сад им. Салавата Юлаева, МУП УФАПАРК «Кашкадан», парк культуры и отдыха в Демском районе, сквер «Зеленая Роща»
30 апреля-1 мая — парк культуры и отдыха нефтехимиков, парк культуры и отдыха «Первомайский», парк Победы
1-2 мая — Непейцевский дендропарк
2 мая — парк им. Ленина, сад им. С. Т. Аксакова, сквер по ул. 50 лет СССР, сквер у ДКУЗЭМИК, сквер им. Худайбердина, сквер у кинотеатра «Победа», сквер у Монумента Дружбы
2-3 мая — парк им. Н. Гастелло
4-5 мая — парк культуры и отдыха им. М. Калинина
6-7 мая — лесной массив возле микрорайона «Полесье
7-8 мая — пляжи «Солнечный», озера «Карьерное», озера Кашкадан, «Берег солнца», «Сипайловские Сочи», «Затон», «Песчаный», «Гольфстрим», «Сафроновский», «Бельский», «Райский Берег».
При этом график может меняться в зависимости от погодных, температурных и иных условий, предупредили в республиканском центре дезинфекции.