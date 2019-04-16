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В Уфе обработка мест массового отдыха от клещей начнется 22 апреля

16 апреля 2019, 13:16
Фото: Mkset.ru
Опубликован график акарицидной обработки мест массового отдыха в Уфе, сообщили в пресс-службе республиканского центра дезинфекции.

От клещей в первую очередь избавят городские парки, скверы и сады, а затем лесные массивы и пляжи. Вот примерный график:

22-23 апреля — центральный парк культуры и отдыха им. М. Гафури

23-24 апреля — парк им. И. Якутова

24 апреля — сквер им. Маяковского, сквер 50-летия Победы, сквер по ул. 8 Марта, площадь имени Ленина, сад им. Кирова, парковая зона у памятника Салавату Юлаеву, сквер перед Домом Правительства РБ

25 апреля — лесополоса по сторонам дорожки, ведущей к трамплину

25-27 апреля — лесопарк им. Лесоводов Башкортостана

28 апреля — парк ВДНХ

28-29 апреля — Ботанический сад

29-30 апреля — парк «Волна» по ул. Ахметова, сад им. Салавата Юлаева, МУП УФАПАРК «Кашкадан», парк культуры и отдыха в Демском районе, сквер «Зеленая Роща»

30 апреля-1 мая — парк культуры и отдыха нефтехимиков, парк культуры и отдыха «Первомайский», парк Победы

1-2 мая — Непейцевский дендропарк

2 мая — парк им. Ленина, сад им. С. Т. Аксакова, сквер по ул. 50 лет СССР, сквер у ДКУЗЭМИК, сквер им. Худайбердина, сквер у кинотеатра «Победа», сквер у Монумента Дружбы

2-3 мая — парк им. Н. Гастелло

4-5 мая — парк культуры и отдыха им. М. Калинина

6-7 мая — лесной массив возле микрорайона «Полесье

7-8 мая — пляжи «Солнечный», озера «Карьерное», озера Кашкадан, «Берег солнца», «Сипайловские Сочи», «Затон», «Песчаный», «Гольфстрим», «Сафроновский», «Бельский», «Райский Берег».

При этом график может меняться в зависимости от погодных, температурных и иных условий, предупредили в республиканском центре дезинфекции.

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