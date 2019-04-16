В Башкирии директор организации скрыл 27 миллионов рублей налогов

Чтобы избежать принудительного списания задолженности, руководитель компании скрыл поступившие предприятию около 27 миллионов рублей. Для этого он направил контрагентам письма с просьбой перечислять плату за продукцию на счета не водоснабжающего предприятия, а других фирм, перед которыми у ООО «Туймазыводоканал» имелась задолженность.