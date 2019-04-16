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В Башкирии директор организации скрыл 27 миллионов рублей налогов

16 апреля 2019, 09:05
Фото: Mkset.ru
Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

В отношении бывшего директора ООО «Туймазыводоканал» утверждено обвинительное заключение по статье «Сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, у предприятия имелась недоимка по налогам в размере более 13 миллионов рублей.

Чтобы избежать принудительного списания задолженности, руководитель компании скрыл поступившие предприятию около 27 миллионов рублей. Для этого он направил контрагентам письма с просьбой перечислять плату за продукцию на счета не водоснабжающего предприятия, а других фирм, перед которыми у ООО «Туймазыводоканал» имелась задолженность.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направят в Туймазинский межрайонный суд для рассмотрения.

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