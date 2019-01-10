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В Башкирии возбуждено дело по факту уклонения от уплаты налогов на 71,5 млн рублей

10 января 2019, 12:13
Фото: Следственный Комитет РБ
Ложные документы о расходах предоставлялись в бухгалтерию почти два года.

Сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе ведомства.

С января 2015 по декабрь 2016 года в Нефтекамске руководство ООО «БНПС-Инвест» предоставляло в бухгалтерию организации заведомо ложные документы о расходах, якобы понесенных организацией, чтобы уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Указанные сведения были внесены в налоговый учет организации и представлены в налоговый орган, в результате руководство предприятия уклонилось от уплаты налогов на общую сумму свыше 71,5 млн рублей.

Сейчас следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность предприятия, допрашивают сотрудников и руководство организации.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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