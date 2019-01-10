В Башкирии возбуждено дело по факту уклонения от уплаты налогов на 71,5 млн рублей

С января 2015 по декабрь 2016 года в Нефтекамске руководство ООО «БНПС-Инвест» предоставляло в бухгалтерию организации заведомо ложные документы о расходах, якобы понесенных организацией, чтобы уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Указанные сведения были внесены в налоговый учет организации и представлены в налоговый орган, в результате руководство предприятия уклонилось от уплаты налогов на общую сумму свыше 71,5 млн рублей.