Владельцы свыше тысячи автомобилей в Башкирии заплатили налог на роскошь

По итогам 2018 года в Башкирии так называемый налог на роскошь заплатят владельцы 1 125 дорогих автомобилей. Об этом сообщил сайт UfaTime со ссылкой на пресс-службе Управления ФНС по РБ.
Как пояснили налоговики, в данном случае речь идет об автомобилях, стоимость которых превышает 3 млн рублей. Список машин, которые попадают под категорию роскошных, ежегодно составляет Минпромторг РФ. В 2018 году в него были вклбчены: 541 машина дороже 3 млн рублей, 346 машин дороже 5 млн рублей, 87 машин дороже 10 млн рублей и 66 машин дороже 15 млн рублей.
Их владельцы обязаны платить в госбюджет транспортный налог по местной налоговой ставке, однако при этом к ним применяется повышающий налоговый коэффициент, который варьируется в пределах от 1,1 до 3 в зависимости от цены и возраста автомобиля.
Примечательно, что год от года число таких автомобилей в республике растет. Так, за 2018 год их стало больше на 98 штук.
Например, за 1-2-летний Audi A6 Avant quattro с объемом двигателя 2 995 литров его хозяину придется заплатить транспортный налог в размере почти 100 тысяч рублей, эта сумма складывается из ставки в 150 рублей, помноженной на 605 лошадиных сил и на повышающий коэффициент 1,1.