Обещанного 10 лет ждет: Почему в Башкирии не дали жилье сироте даже по суду

Таким образом, справедливость, за которую семья боролась почти десять лет, так и не восторжествовала. Осенью 2018 года служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении администрации Янаульского района. Через месяц после этого приставы вручили предупреждение главе района, в ноябре вручили требование о предоставлении жилого помещения в срок до 15 декабря 2018 года. Тем не менее, Айрат свою квартиру так и не получил.