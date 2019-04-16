Обещанного 10 лет ждет: Почему в Башкирии не дали жилье сироте даже по суду

В 1999 году в семье Мардамшиных из села Карманово Янаульского района случилась трагедия. Единственный сын, 9-летний Артур, попал под поезд. Семья долго переживала утрату ребенка. После случившегося у матери случился нервный срыв, который позднее отразился на суставах. После перенесенных операций ей присвоили инвалидность II группы.
Тогда пришла идея взять мальчика из приюта. Ездили в Уфу несколько раз, пригляделся 5-летний Айрат. С 2001 года мальчик живет с ними. Фиргат Мардамшин признается, что к приемному сыну они уже относятся как к родному.
Когда мальчик начал подрастать, приемные родители всерьез начали задумываться о его будущем. Прежде всего их беспокоило то, где он будет жить. Как любые любящие родители, они хотели, чтобы сын не нуждался ни в чем. Айрат рос спокойным и дружелюбным мальчиком. Дома помогал, по-своему заботился о родителях. Особое увлечение 23-летнего парня — музыка. Жители Янаула уже полюбили его удивительно мелодичный голос. К своим песням музыку он сочиняет сам.
— Постоянно дает благотворительные концерты в детдомах и в домах престарелых. Во время учебы в университете основал ансамбль «Май торкеме» («Группа мая» — пер. авт.), — гордится сыном Фиргат.
В 2009 году Фиргат Мардамшин обратился в администрацию Янаульского района с просьбой выделить жилье для сына. Почти десять лет чиновники присылали отписки, отказывали по той причине, что за парнем была закреплена квартира деда в Стерлитамаке.
— Дедушка Айрата давно умер, как и мама. Отец неизвестен. Сейчас в квартире живут две его тети, у одной из них жилье находится в собственности. Мы в прошлом году провели независимую экспертизу и доказали, что площадь жилья по нормам не достаточна для трех человек, — рассказывает Фиргат.
В том же году семья обратилась в суд. Янаульский районный суд вынес решение в пользу молодого человека и обязал местную администрацию выделить жилье Айрату Мардамшину.
Чиновники сдались не сразу: они подали апелляцию в Верховный суд республики. Однако высшая судебная инстанция региона также поддержала молодого человека.
— После судебных решений в нашу пользу администрация района уже не могла отступиться. Все же они нашли другое решение, чтобы не дать жилье Айрату: поставили его на очередь нуждающихся в жилье сирот 84-м. Кроме него, там еще десятки сирот ждут своих квартир, — рассказывает отец парня.
Таким образом, справедливость, за которую семья боролась почти десять лет, так и не восторжествовала. Осенью 2018 года служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении администрации Янаульского района. Через месяц после этого приставы вручили предупреждение главе района, в ноябре вручили требование о предоставлении жилого помещения в срок до 15 декабря 2018 года. Тем не менее, Айрат свою квартиру так и не получил.
При этом следует отметить, что на 3 сентября 2018 года, как выяснила прокуратура района, также имелось 43 неисполненных судебных решения о предоставлении жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 18 лет, в этом списке Айрат Мардамшин был под номером 40.
Медиакорсеть связалась с администрацией Янаульского района.
— Мы выдаем жилье сиротам по мере поступления денежных средств. Такая же ситуация не у него одного. На данный момент в очереди находятся более 80 человек, из них у 44-х человек наступило время получения жилья. Еще у 32-х сирот имеются неисполненные судебные решения, — прокомментировал начальник отдела опеки и попечительства районной администрации Ильдар Хамидуллин.
Чиновник также уточнил, что в прошлом году на эти цели правительством республики было выделено 11 млн рублей, а в этом году — 9 млн. Соответственно, в 2018 году 11 сирот обрели крышу над головой, а в этом году ключи от квартир вручат 9 сиротам.
На данный момент Айрат Мардамшин — выпускник бакалавриата одного из казанских университетов. Молодой человек намерен продолжить учебу, но пока пришлось отложить этот вопрос в связи с финансовыми трудностями приютившей ее семьи.
Вместо выводов
Эта ситуация - из разряда тех, про которые как-то высказался один из лидеров нашей страны: "Денег нет, а вы держитесь". По данным госкомстроя Башкирии, сумма выделенных средств на обеспечение жильем детей-сирот последние годы растет. Но растет и очередь не получивших жилье.
Так с 2014 по 2019 годы общая сумма бюджетных средств (России и Башкирии) выросла с 653,76 млн руб до 887, 48 млн руб. Вместе с тем количество детей-сирот, которым положено жилье, в Башкирии выросло с 2014 по 2018 год - с 3 575 до 5 841.
Если же говорить о тех детях-сиротах, которым уже исполнилось 18 лет, то за эти пять лет число их (кому положено дать жилье) выросло с 2 218 до 3 723.
По данным госкомстроя на конец прошлого года, чтобы обеспечить всех детей-сирот из очереди, надо не менее 5,1 млрд руб. И у 1440 детей-сирот на руках были не исполненные судебные решения об обеспечении их жильем.