В Уфе Кеничи Симура исполнит с оркестром музыку из аниме и компьютерных игр

Япония — страна, где музыка для аниме, сериалов и компьютерных игр возведена в ранг высокого искусства: ее пишут выдающиеся композиторы и исполняют лучшие музыканты.
— В Японии много превосходных композиторов, но лишь некоторых из них хорошо знают в других странах. Моя задача — показать их творчество миру! — говорит японский дирижер Кеничи Симура.
Харизматичного маэстро Кеничи Симуру называют знаменосцем культуры нового поколения. Под его управлением выступали коллективы Японии, России, Чехии и Болгарии, его выступления уже покорили многие города России и мира. Впервые у уфимцев появилась уникальная возможность посетить его концерт.
Основу программы в Уфе составят легендарные композиции, горячо полюбившиеся поклонникам аниме и фанатам видеоигр! Прозвучит музыка из аниме «Наруто», «Блич», «Boku no Hero Асademia», «Темный дворецкий», «One Piece», «Сейлор Мун», «Стальной алхимик», «Евангелион», «Sword Art Online», «Fate/Zero», «Атака титанов», «Jojo’s Bizarre Adventure», «Берсерк», фильмов студии Ghibli, а также саундтреки к играм «Final Fantasy», «Kingdom Hearts», «NieR: Automata», «Dark Souls», «Persona», «Silent Hill», «Metal Gear Solid», «Castlevania», «Bloodborne» и др.
Ярким акцентом концертной программы станет вокал Марии Бабановой (Ame). Грандиозная музыка и звуки баталий в исполнении оркестра, лиричность и торжественность сопрано — все это создает в зале потрясающую атмосферу.