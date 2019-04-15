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В Уфе Кеничи Симура исполнит с оркестром музыку из аниме и компьютерных игр

15 апреля 2019, 06:29
Фото: ГКЗ "Башкортостан"
пресс-релиз
Концерт состоится 24 апреля в 19:00 ГКЗ «Башкортостан».

Япония — страна, где музыка для аниме, сериалов и компьютерных игр возведена в ранг высокого искусства: ее пишут выдающиеся композиторы и исполняют лучшие музыканты.

— В Японии много превосходных композиторов, но лишь некоторых из них хорошо знают в других странах. Моя задача — показать их творчество миру! — говорит японский дирижер Кеничи Симура.

Харизматичного маэстро Кеничи Симуру называют знаменосцем культуры нового поколения. Под его управлением выступали коллективы Японии, России, Чехии и Болгарии, его выступления уже покорили многие города России и мира. Впервые у уфимцев появилась уникальная возможность посетить его концерт.

Основу программы в Уфе составят легендарные композиции, горячо полюбившиеся поклонникам аниме и фанатам видеоигр! Прозвучит музыка из аниме «Наруто», «Блич», «Boku no Hero Асademia», «Темный дворецкий», «One Piece», «Сейлор Мун», «Стальной алхимик», «Евангелион», «Sword Art Online», «Fate/Zero», «Атака титанов», «Jojo’s Bizarre Adventure», «Берсерк», фильмов студии Ghibli, а также саундтреки к играм «Final Fantasy», «Kingdom Hearts», «NieR: Automata», «Dark Souls», «Persona», «Silent Hill», «Metal Gear Solid», «Castlevania», «Bloodborne» и др.

Ярким акцентом концертной программы станет вокал Марии Бабановой (Ame). Грандиозная музыка и звуки баталий в исполнении оркестра, лиричность и торжественность сопрано — все это создает в зале потрясающую атмосферу.

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#Новости#Концерт#Андрей Королев#Культура
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