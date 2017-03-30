В Уфе прошла мировая премьера ремейка японского аниме «Призрак в доспехах»

Всем поклонникам японского аниме посвящается… Да, когда-то это был суперпопулярный мульт, волна киберпанка в самом начале 90-х затронула практически все культурные аспекты, не стала исключением и манга, традиционный японский комикс. Грозное на первый взгляд определение жанра «киберпанк» на деле - научная фантастика, где на фоне технологического прогресса демонстрируется упадок человеческой культуры. Манга «Призрак в доспехах», созданная Масамунэ Сиро ещё в 1989 году — идеальный образец такой антиутопии. Её действие разворачивается в 2029 году, когда грань между человеком и машиной практически стёрлась: люди научились вживлять себе нейронные имплантаты, заменять повредившиеся органы на синтетические и продлевать собственную жизнь. Казалось бы, разве не к этому стремится человечество? Но на деле не всё так радужно...