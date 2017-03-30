В Уфе прошла мировая премьера ремейка японского аниме «Призрак в доспехах»

Всем поклонникам японского аниме посвящается… Да, когда-то это был суперпопулярный мульт, волна киберпанка в самом начале 90-х затронула практически все культурные аспекты, не стала исключением и манга, традиционный японский комикс. Грозное на первый взгляд определение жанра «киберпанк» на деле - научная фантастика, где на фоне технологического прогресса демонстрируется упадок человеческой культуры. Манга «Призрак в доспехах», созданная Масамунэ Сиро ещё в 1989 году — идеальный образец такой антиутопии. Её действие разворачивается в 2029 году, когда грань между человеком и машиной практически стёрлась: люди научились вживлять себе нейронные имплантаты, заменять повредившиеся органы на синтетические и продлевать собственную жизнь. Казалось бы, разве не к этому стремится человечество? Но на деле не всё так радужно...
В конце марта на экранах всего мира предстает «Призрак в доспехах» в голливудском стиле, где теперь главная героиня - красивая девушка, актриса Скарлетт Йоханссон. До неё их было много, но все с изъянами, но вот на ней, наконец, не происходит сбоев. Она почти совершенство – идеальное механическое тело и мозг живого человека, юной дерзкой девушки, которая является, по сути, машиной-убийцей для выполнения приказов свыше.
Конечно, многих Скарлетт Йоханссон в роли «Майора Мотоко Кусанаги» скорее разочарует. Она в картине вовсе не блондинка, ее пышный бюст – визитная карточка актрисы - скрыт под синтетическим одеянием. На протяжении всего фильма голливудская дива ходит с непроницаемым лицом киборга-полицейского, лишь время от времени хмуря брови и чуть растягивая уголки губ в улыбке, короче, вместо Скарлетт можно было взять кого угодно, голливудского шика все равно не проскакивает, но продюсеры решили иначе. Между прочим, фанаты научно-фантастической манги были недовольны, когда узнали, что на главную роль пригласили не японскую актрису, а знаменитость с голливудских холмов, на что получили ответ продюсеров: «Мир видит «Призрака в Доспехах» интернациональным». Так в картине навеки запечатлелась Скарлетт Йоханссон.
Если честно, посмотрев фильм, совсем не хочется попадать в то будущее, что представлено авторами. Грустное оно какое-то, скучное, серое, прям хоть плачь… Все ради выживания и удовольствия, ради продления своей собственной жизни. Город будущего - настоящие каменные джунгли, всё искусственное. Здорово, конечно, что можно заменить вышедшую по медицинским показаниям часть тела на механическую и жить припеваючи дальше. Минус в этом один - жизнь людей за счет имплантантов, естественно, сделала их существование проще, но вот мозги защитить оказалось сложнее.
Бесчестные, попросту непорядочные граждане позволяют себе наглость рыться в чужих головах и осуществлять так называемый взлом мозга. Один из таких безобразников - хакер Кукловод. Его-то и пытается изловить Бюро Общественной безопасности, в частности 9-ый отдел и умница, красавица Майор, которая всегда быстрее и оперативнее прочих.
«Скоро все такими станем…» - вот, пожалуй, главные слова, канва истории «Призрака в доспехах», которые звучат в картине с какой-то безнадежностью. Наверное, поэтому, главная героиня Майор Мотоко Кусанаги так тянется к своим воспоминаниям, пытаясь себя идентифицировать, найти то, что заставит ее улыбнуться по-настоящему, от души, которая у нее сохранилась благодаря человеческому мозгу в противовес синтетическому телу, которое создано только для того, чтобы убивать.
В подавленном, плохом настроении я бы на эту картину идти не рекомендовала, на этот фильм нужно приходить с ведерком попкорна в уравновешенном состоянии и смотреть картину, имея внутреннее желание разобраться, почему человечество, несмотря на непреодолимую тягу - жить, попросту – выживает!
Сеть кинотеатров «Планета Кино» в эти пасмурные мартовские деньки ждет киноманов. Теплые залы, уютные кресла, приветливый персонал, а в конце фантастической истории «Призрак в доспехах» вам даже сама Скарлетт Йоханссон улыбнется, а ради этого, согласитесь, стоит сходить в кино и поразмышлять о жизни и о будущем.