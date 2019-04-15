В Москве деловую прессу наградили в 25-ый раз

Конкурс деловой прессы «Экономическое развитие России» в этом году провели в 25-ый раз. В нем приняло участие рекордное количество участников – 373 из 69 регионов страны, сообщил телеканал РБК.
В далеком 1993 году перед конкурсом ставилась задача наладить обратную связь между властью и бизнесом. Теперь конкурс стимулирует развитие экономического направления в отечественной журналистике.
- Очень многое сделано за эти годы, - подчеркнул председатель ТПП России Сергей Катырин. - Многое вещи, которых нам удалось добиться – продвижение малого бизнеса, реформирование контрольно-надзорной деятельности, налоговой системы – мы продвигаем с помощью средств массовой информации.
Перед процедурой награждения победителей конкурса состоялся юбилейный 25-ый форум российских деловых СМИ. На нем обсудили современные направления в работе деловой прессы: цифровую экономику, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие банковского сектора.
Особенную заинтересованность в развитии экономического направления в СМИ проявили банковские круги.
Жюри конкурса наградило ценными призами 26 победителей в разных номинациях. Гран-при конкурса завоевала журналист газеты «Хабаровские вести» Елена Тихонова за лучшую историю предпринимательского успеха.