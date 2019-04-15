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В Москве деловую прессу наградили в 25-ый раз

15 апреля 2019, 15:09
Фото: пресс-служба ТПП РФ
ТПП России и Союз журналистов наградили победителей всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России».

Конкурс деловой прессы «Экономическое развитие России» в этом году провели в 25-ый раз. В нем приняло участие рекордное количество участников – 373 из 69 регионов страны, сообщил телеканал РБК.

В далеком 1993 году перед конкурсом ставилась задача наладить обратную связь между властью и бизнесом. Теперь конкурс стимулирует развитие экономического направления в отечественной журналистике.

- Очень многое сделано за эти годы, - подчеркнул председатель ТПП России Сергей Катырин. - Многое вещи, которых нам удалось добиться – продвижение малого бизнеса, реформирование контрольно-надзорной деятельности, налоговой системы – мы продвигаем с помощью средств массовой информации.

Перед процедурой награждения победителей конкурса состоялся юбилейный 25-ый форум российских деловых СМИ. На нем обсудили современные направления в работе деловой прессы: цифровую экономику, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие банковского сектора.

Особенную заинтересованность в развитии экономического направления в СМИ проявили банковские круги.

Жюри конкурса наградило ценными призами 26 победителей в разных номинациях. Гран-при конкурса завоевала журналист газеты «Хабаровские вести» Елена Тихонова за лучшую историю предпринимательского успеха.

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