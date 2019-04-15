Уфимец Даниил Квят сошел с дистанции в тысячной гонке «Формулы 1»

Как пишет sports.ru, болид Квята занесло при прохождении поворота, в итоге россиянин столкнулся сразу с двумя болидами — сначала с Карлосом Сайнсом, а затем с Ландо Норрисом. После столкновения Квят продолжил гонку, но на 44-м круге все-таки сошел с дистанции. Российского гонщика признали виновным в столкновении с болидами «Макларена» и наказали штрафом в виде