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Уфимец Даниил Квят сошел с дистанции в тысячной гонке «Формулы 1»

15 апреля 2019, 05:56
Фото: pixabay.com
На первом круге он столкнулся с двумя болидами «Макларена», которым после этого пришлось возвращаться в боксы для устранения повреждений.

Как пишет sports.ru, болид Квята занесло при прохождении поворота, в итоге россиянин столкнулся сразу с двумя болидами — сначала с Карлосом Сайнсом, а затем с Ландо Норрисом. После столкновения Квят продолжил гонку, но на 44-м круге все-таки сошел с дистанции. Российского гонщика признали виновным в столкновении с болидами «Макларена» и наказали штрафом в виде проезда по пит-лейну.

Победителем гонки Гран-при Китая стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Второе место занял финн Вальттери Боттас («Мерседес»), третьим финишировал Себастьян Феттель («Феррари»). Гран-при Китая Льюис Хэмилтон выиграл в шестой раз, он же лидирует в общем зачете чемпионата «Формулы 1».

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#Новости#Формула 1#Андрей Королев#Спорт
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