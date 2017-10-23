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Уфимец Даниил Квят занял 10-е место в гонках «Формулы-1» в США

23 октября 2017, 09:51
Гонки прошли в США 22 октября.

Уфимец Даниил Квят вернулся в «Формулу-1» после небольшого перерыва и сразу же заработал очко. 22 октября он принимал участие в гонках на этапе Гран-при в США и финишировал десятым, сообщает РБК.

Победителем гонок стал британский гонщик Льюис Хэмилтон, на втором месте немецкий гонщик Себастьян Феттель.

Подводя итоги уик-энда, Даниил Квят в интервью f1news.ru заявил, что провел свою лучшую гонку в сезоне.

- Я доволен результатом. Очень хорошая гонка, в которой не было проблем и ошибок. Идеальное воскресенье – я очень рад, - сказал он. - Я приехал в Остин с новым подходом и использовал все те знания, которые у меня были. Я чувствую, что стал сильнее психологически, у меня появилась мотивация и новый подход. Полагаю, мне кое-что удалось понять и, самое главное, это работает. Результаты никогда не лгут. Надеюсь, у меня еще будут шансы воспользоваться тем, что я узнал в этот уик-энд.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Спорт
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