Уфимец Даниил Квят занял 10-е место в гонках «Формулы-1» в США

Уфимец Даниил Квят вернулся в «Формулу-1» после небольшого перерыва и сразу же заработал очко. 22 октября он принимал участие в гонках на этапе Гран-при в США и финишировал десятым, сообщает РБК.
Победителем гонок стал британский гонщик Льюис Хэмилтон, на втором месте немецкий гонщик Себастьян Феттель.
Подводя итоги уик-энда, Даниил Квят в интервью f1news.ru заявил, что провел свою лучшую гонку в сезоне.
- Я доволен результатом. Очень хорошая гонка, в которой не было проблем и ошибок. Идеальное воскресенье – я очень рад, - сказал он. - Я приехал в Остин с новым подходом и использовал все те знания, которые у меня были. Я чувствую, что стал сильнее психологически, у меня появилась мотивация и новый подход. Полагаю, мне кое-что удалось понять и, самое главное, это работает. Результаты никогда не лгут. Надеюсь, у меня еще будут шансы воспользоваться тем, что я узнал в этот уик-энд.