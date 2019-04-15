Пять жителей Башкирии погибли в аварии на трассе в Пензенской области

По словам Фарита Гумерова, сообщение о трагедии поступило в 0.55 местного времени 15. апреля. На трассе М5 «Урал» в Пензенской области столкнулись МАЗ и «Лада Ларгус». В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира «Лады», жители Сибая, Баймакского и Абзелиловского районов.
— Сейчас уточняется состав семей погибших, — рассказал Фарит Гумеров. — Родственников пригласят для опознания.
— А куда они ехали? На работу? — спросил врио главы Башкирии Радий Фаритов.
— Из Уфы в Москву, — ответил председатель госкомитета по ЧС.
— Значит, на работу, а «Лада-Ларгус», скорее всего, нелегальный перевозчик, — сделал вывод Радий Фаритов. И поручил главам муниципалитетов найти родственников и оказать им необходимую помощь.