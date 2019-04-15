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Пять жителей Башкирии погибли в аварии на трассе в Пензенской области

15 апреля 2019, 05:20
Фото: Youtube.com
Об этом сообщил на оперативке председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.

По словам Фарита Гумерова, сообщение о трагедии поступило в 0.55 местного времени 15. апреля. На трассе М5 «Урал» в Пензенской области столкнулись МАЗ и «Лада Ларгус». В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира «Лады», жители Сибая, Баймакского и Абзелиловского районов.

— Сейчас уточняется состав семей погибших, — рассказал Фарит Гумеров. — Родственников пригласят для опознания.

— А куда они ехали? На работу? — спросил врио главы Башкирии Радий Фаритов.

— Из Уфы в Москву, — ответил председатель госкомитета по ЧС.

— Значит, на работу, а «Лада-Ларгус», скорее всего, нелегальный перевозчик, — сделал вывод Радий Фаритов. И поручил главам муниципалитетов найти родственников и оказать им необходимую помощь.

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