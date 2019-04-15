Финал «Игры престолов» стартовал в день премьеры на «МегаФон ТВ»

Следить за развитием событий в Вестеросе можно с экрана планшета или смартфона в любом месте, а пользователи Smart TV смогут посмотреть сериал у себя дома. Для тех, кто забыл содержание предыдущих серий, на «МегаФон ТВ» собраны все семь предыдущих сезонов.