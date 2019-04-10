Технологии МегаФона помогут российским хирургам спасать жизни

Общество эндоскопических хирургов России имени академика В.Д.Федорова (РОЭХ) и МегаФон подписали соглашение, в рамках которого оператор связи представляет в распоряжение лучших российских врачей телемедицинскую платформу, позволяющую повысить безопасность при проведении сложных хирургических операций в экстренных и плановых ситуациях.
Телемедицинская платформа МегаФон – облачный сервис, позволяющий медицинским учреждениям проводить удаленные консультации по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, обеспечивает удаленный контроль состояния здоровья пациентов.
Члены Общества эндоскопических хирургов России получают доступ ко всему функционалу Телемедицинской платформы, что позволяет в любое время, как в операционной, так и из любой точки мира, контролировать ход операции и получать видео операционного поля.
Своевременная помощь эксперта в таких ситуациях помогает оперирующему хирургу принять правильное решение, ведь к платформе подключается размещенный в операционной телемедицинский комплекс, к которому можно подключить лапароскоп, рентген-установку и другое медицинское оборудование. В случае сложной ситуации платформа позволяет получить помощь экспертного сообщества прямо в ходе хирургического вмешательства.
Платформа адаптирована для работы со всеми официальными сетевыми ресурсами Министерства здравоохранения, что позволяет использовать ее в любом стационаре, как районной больнице, так и Национальном медицинском исследовательском центре.
ПАО «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Мы обладатель награды «Самая быстрая сеть мобильной связи» в мире от компании Ookla и признанный лидер: первыми в России начали коммерческую эксплуатацию сети 3G, первым в мире – сети LTE-Advanced (4G). В 2018 году компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.
МегаФон активно развивает направление инновационных сервисов, конвергентных услуг и облачных решений. Одним из новых решений является Телемедицинская платформа МегаФона - специализированное web-приложение в частном облаке компании.
Общество эндоскопических хирургов России им. академика В.Д.Федорова – одно из «старейших» профессиональных объединений пост-советского периода развития отечественной хирургии. Возникло на заре применения лапароскопических технологий в хирургии, объединяет в своих рядах ведущих хирургов России и СНГ, применяющих миниинвазивные технологии в своей практике.
РОЭХ пропагандирует развитие новых технологий, являясь именно технологическим медицинским сообществом и выступает одним из пионеров применения телемедицинских технологий в хирургии, поддерживая развитие собственного направления: “Практическая телемедицина в хирургии», позволяющего создавать эффект удаленного присутствия эксперта в операционной любого уровня, находящейся в любой точке страны.