На субботник в Уфе вышло более 100 тысяч человек

По данным пресс-службы администрации города, в уборке территорий приняли участие около 102 тысяч уфимцев. Во время акции было привлечено 974 единиц техники, из них 445 - на очистку улично-дорожной сети. Отремонтировано 2353 погонных метра заборов и металлических ограждений.
Также заложили аллеи из хвойных пород деревьев на набережной реки Уфа, у центра образования №89, рядом с храмом Матроны Московской, на территории Центра спортивной подготовки по ул. Камышлинской, в сквере Детства в микрорайоне Шакша. Всего было посажено 235 деревьев.
Весенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории продлится в Уфе до 11 мая. Следующий субботник запланирован на 27 апреля.