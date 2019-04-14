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На субботник в Уфе вышло более 100 тысяч человек

14 апреля 2019, 10:16
Фото: ufacity.info
Во время акции 13 апреля было собрано и вывезено на полигон твердых бытовых отходов около 3200 кубометров мусора

По данным пресс-службы администрации города, в уборке территорий приняли участие около 102 тысяч уфимцев. Во время акции было привлечено 974 единиц техники, из них 445 - на очистку улично-дорожной сети. Отремонтировано 2353 погонных метра заборов и металлических ограждений.

Также заложили аллеи из хвойных пород деревьев на набережной реки Уфа, у центра образования №89, рядом с храмом Матроны Московской, на территории Центра спортивной подготовки по ул. Камышлинской, в сквере Детства в микрорайоне Шакша. Всего было посажено 235 деревьев.

Весенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории продлится в Уфе до 11 мая. Следующий субботник запланирован на 27 апреля.

#Новости#Мусор#Субботник#Андрей Королев#Город
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