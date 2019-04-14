На субботник в Уфе вышло более 100 тысяч человек

Также заложили аллеи из хвойных пород деревьев на набережной реки Уфа, у центра образования №89, рядом с храмом Матроны Московской, на территории Центра спортивной подготовки по ул. Камышлинской, в сквере Детства в микрорайоне Шакша. Всего было посажено 235 деревьев.