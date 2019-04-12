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Республика должна решить: Хабиров предложил ввести моду на башкирский язык

12 апреля 2019, 06:51
Фото: glavarb.ru
Врио главы Башкирии рассказал, почему потерял навыки разговора на башкирском языке.

В Уфе проходит I Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы. В нем принял участие врио главы региона.

Радий Хабиров в приветственной речи сообщил о своём видении преподавания башкирского языка.

— Как вы знаете, до 5 лет я жил в деревне Сайраново Ишимбайского района, после наша семья переехала в город, затем я жил в Москве, и так постепенно начал терять навыки разговора на башкирском языке.

Сегодня мне 55 лет, и могу сказать, что сейчас мы, наконец, возвращаемся к родному языку, — вспоминает глава региона.

По его словам, республика должна решить, каким образом эффективно обучать детей башкирскому языку, а преподавание должно быть однозначно «модным и современным».

Из рук Радия Хабирова некоторые учителя башкирского языка и литературы получили почетное звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан».

Среди них - Аида Абдуллина (РИЛИ), Файруза Абдуллова (Миякинский район, Сафарово), Кунсулу Аширбаева (республиканская школа-интернат №5 спортивного профиля), Расимя Баязитова (Бурзянский район, Байназарово), Зугра Билялова (Хайбуллинский район, Абубакирово), Миндиниса Газизуллина (лицей #136) и другие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в школе 69 произошел серьезный конфликт между директором и учителями на почве личных неприязненных отношений, но поводом для начала конфликта стало желание директора ввести в обязательную учебную программу предметы «Государственный башкирский язык» и «Культуру и литературу Башкирии».

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